老臣竊密台積電有苦說不出？陳鳳馨揭「沒告英特爾」可疑之處：早知情卻無作為

台積電前資深副總經理羅唯仁遭爆疑竊取2奈米製程等關鍵機密，退休後隨即「帶槍重返」老東家英特爾（Intel），台積電在沉默數日後正式對其提出告訴，引發市場關注。對此，媒體人陳鳳馨在網路節目《風向龍鳳配》中指出，羅唯仁退休前後有許多不尋常動作，台積電知情卻未阻止；她分析，羅唯仁現在已到美國任職，且以其過去在英特爾工作的資歷，很可能擁有美國公民身份，而台積電雖對羅唯仁提告，但沒有到美國提告、更沒有告英特爾，面對訟被動且有限度，是否存在其他考量尚未可知。

陳鳳馨指出，羅唯仁對台積電的貢獻相當大，若非如此台積電也不會在今年中研院的院士當中特別提名，羅唯仁能得此殊榮即代表了台積電對他的感謝。不過，羅唯仁退休前後確有不尋常之處，羅唯仁當時已不在研發和先進製程第一現場，而是轉調到後線的企劃部門，並非負責最新研發進度和製程進度的主管，但卻在退休前邀集研發部門員工簡報，更拍攝許多的圖片。此事蹊蹺之處在於，既然羅唯仁已不負責最先進製程相關研發，台積電知道有不尋常的動作，卻未阻止羅唯仁繼續要求員工提供資料。

​ 陳鳳馨：台積電直到事情鬧大了才提告 ​



陳鳳馨續指，羅唯仁今年7月月下旬退休，台積電法務第一時間提醒退休後不可至競爭單位工作，羅唯仁則稱要去學術單位，然而10月便前往英特爾任職。起初台積電對此事噤聲，直到鬧大後拖到11月25日才提告。另一方面，原大眾多認為英特爾愛惜自己羽毛、聲譽的個性，不會繼續聘任羅唯仁，但英特爾執行長陳立武發聲強調不會竊取其他公司商業機密，更大讚羅唯仁正直、有領導力，且有專業技術，展現力挺到底的態度，無論台積電提出多少可疑之處， 英特爾仍要接納羅唯仁作為重要合作夥伴。​

陳鳳馨分析，台積電先前的東京威力科創事件和此次的英特爾事件，背後涉及日本國家隊Rapidus和美國國家隊，台積電在處理這些事務上面，第一相當被動，第二有採取有限度的訴訟。她點出，台積電訴訟對象是自己的前員工，對於對方公司反而採取輕輕放下的態度，台積電究竟是有苦難言，還是有其他的策略考量，使其無法控告日本、美國的公司，又或是台積電手上的證據不足以打國際官司，目前不得而知。

陳鳳馨認為，單羅唯仁一個人不可能幫助英特爾在先進製程上面有太多進展的說法似是而非，以目前台積電技術的成熟程度，就算挖角了最先進的半導體的人才，若非挖角整個團隊，要想在良率有所突破，按照過去的經驗困難度相當高。但羅唯仁非常熟悉先進製程中許多的關鍵卡關點，羅唯仁是最熟悉英特爾如何突破先進製程良率的人。

