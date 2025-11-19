老臣羅唯仁疑竊密跳槽！陸行之：難理解 台積電未回應

台北市 / 綜合報導

台積電傳出先進製程機密外洩的疑雲，一切的矛頭都指向台積電前資深副總羅唯仁，引發外界譁然。而過去台積電曾經和前研發主管梁孟松進行長達4年的訴訟，就是因為梁孟松被指控洩露營業秘密給當時跳槽的三星，最後台積電勝訴，也讓外界聯想，羅唯仁是否可能成為下一個梁孟松？對此經濟部長龔明鑫表示正在釐清，而對於整起事件，台積電尚未做出回應。

前台積電資深副總羅唯仁，傳出竊取先進製程機密，並且跳槽到競業對手英特爾的消息，引發外界高度重視，實，之所以這麼說，是因為台積電有老臣出狀況，已經不是第一次，尤其是2011年這一起，前研發主管粱孟松在離開台積電之後，跳槽三星幫助製程躍進到14奈米，還成功拿到蘋果處理器的訂單。

台積電同年以洩漏營業機密，對梁孟松提告，訴訟打了將近4年，以台積電勝訴落幕，而這一次羅唯仁如果真的，竊取台積電的高階機密，是否會成為粱孟松事件的翻版？

經濟部長龔明鑫說：「政府關心的，第一個當然是國家安全的議題，第二個是整體產業的利益，第三個是個別廠商，它的損失等等的一些情況，有關於國家安全層次的部分，大家也看到，高檢署已經開始做調查，這個部份我們經濟部就會配合去說明，現在這個關鍵技術，核心關鍵技術的管制方式。」

政府最在意的就是，國家安全的疑慮，接下來將釐清羅唯仁，是否觸犯，《國家安全法》或《營業秘密法》等相關情事，而站在台積電的立場，究竟事實為何？接下來會採取什麼樣的措施？還需要靜待，台積電正式對外說明。

