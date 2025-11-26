老臣變大叛徒！台積電開告羅唯仁 機密資料能幫英特爾？專家曝關鍵

台積電昨正式提告資深副總羅唯仁，專家認為他恐被英特爾切割，而帶去的資料也幫助不大。圖／翻攝自台積電臉書

有「護國神山」之稱的台積電在半導體在國際上具有關鍵地位，它的一舉一動不只受國人關心，也影響整個產業。今年台積電才傳出有內鬼洩密，近日公司內研發資深副總經理羅唯仁7月退休後，10月疑似帶著複印的2奈米等先進製程資料投入競爭對手英特爾（intel）的懷抱。台積電也於昨（25）日正式控告他違反聘僱契約、競業禁止承諾以及營業秘密法。對此，專家提出看法，解釋台積電拖了一個月才提告的原因，並分析認為這次老臣叛變投靠老東家，恐最後會被切割。

根據媒體報導，台積電指出，羅唯仁於任職期間即簽有保密條款及離職後的競業禁止條款，承諾離職後不為競爭者服務之同意書。去年3月，他被轉調至「企業策略發展部」擔任資深副總後，雖不再負責研發業務，也早已沒有監督權限，卻還向研發部門要求召開會議，索取先進製程的研發進度及未來規劃資料。且法務長方淑華在7月與他的離職面談中，也特別提醒競業義務及詢問去向，收到羅唯仁將在學術機構任職，卻沒想到離職後馬上前往英特爾擔任執行副總裁。台積電認為羅唯仁的舉動，可能導致高度敏感的技術遭到洩漏構成風險，於是採取法律行動。

機密資料能救英特爾？許美華曝關鍵

科技專家許美華大讚台積電提告「Great job」，指出羅唯仁離職前各種不尋常的行為，台積電其實沒有不提告的選項，否則各個層面，都交代不過去。她表示，之前有人懷疑，台積電會怕得罪美國不敢提告，現在看來疑雲應該都退散了。她解釋，台積電是公開上市公司，還是全世界市值前十大的公司，法務部門該怎麼做就怎麼做，美國是法治國家，川普政府再怎麼不高興還是要講法律的。

許美華也表示，羅唯仁在加入台積電前，曾在英特爾經歷過黃金時代，退休回鍋光環不再的老東家，多少有回報當年栽培、證明自己的意味。她也指出，英特爾製造部門的問題很大，「絕不是一個人救得起來的，就算羅唯仁帶走台積電的整套武功秘笈也做不到。」因為台積電的成功是靠整個公司文化、整個團隊合作、還有整個半導體生態鏈，沒有整個團隊做後盾，就算找魏哲家或是張忠謀也是神仙難救。

至於這些先進製程的機密資料是否能幫助英特爾？許美華認為不能說完全沒有，雖然英特爾使用的機台與台積電大部分相同，可是製程技術大不相同，有許多小地方會用到不算專利，但非常厲害的獨家配方，可能會讓英特爾有「喔原來台積電是這樣」。但她也表示，這些機密被外洩，不至於動搖台積電的領先地位，但都是台積電必須嚴守保護的資產，任何人都不能跨過那條紅線。

老臣變大叛徒！專家判斷恐遭英特爾切割

半導體分析師陸行之對台積電的行動表示「終於不忍了！」看來不是台積電派出英特爾的先遣部隊，目前看來證據一堆躲不掉，稱羅唯仁對台積電數十年的貢獻全部歸零，現在變成偷機密資料的大叛徒。他考慮到英特爾CEO陳立武先前誇口不會侵害台積電的智慧財產權，因此羅唯仁會被切割而無法任職。陸行之說：「理論上，就職前，羅先生也應該會簽一份擔保合約，保證不會帶來前東家的知識財產權，如果用了，Intel 就沾腥了，到時候被告的就不是羅先生了。」不過，他也提醒要觀察這個提告是真的要爭取股東權益，還是裝裝樣子。

財經網紅胡采蘋發文表示，台積電沒有第一時間開告，肯定是因為羅唯仁輩分很高，要怎麼做、怎麼告，都要考慮好，如果要對簿公堂就一定要罪證確鑿，一擊即中，撕破臉就是要告到對方倒，所以需要時間考慮清楚。她也指出，這個情況英特爾是不可能用羅唯仁了，不然英特爾會有法律風險，公司內部的資產或生產設備之類的，有可能會被聲請扣押或走其他各種法律程序，這就會嚴重耽誤到生產，英特爾不可能冒這種風險。



