老舊公寓增設電梯快速補助 新北每案最高補助340萬元

《圖說》建築師與住戶一同將春聯張貼在電梯門口。〈城鄉局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市為持續推動高齡友善無礙環境，提供老舊公寓增設電梯快速補助，免審議、免100%同意，每案最高補助340萬元！截至今年1月，市府已累計受理36案，核定23案，成功協助超過160戶家庭、超過80名長者免爬樓梯上下樓。

都市更新處長康佑寧指出，為減輕市民負擔，加速老屋改善腳步，市府因應實務課題，於民國114年9月發布實施「新北市政府辦理老舊建築物環境機能整建維護補助要點」，大幅優化法令，包括降低申請同意比率至50%或區權會決議、簡化行政程序。只要社區符合條件，皆可向市府提出申請，最高可獲補助340萬元。市府將持續努力，讓老屋改善更便利，共同提升新北市的居住品質與城市風貌。

《圖說》市府致贈馬年春聯予住戶與施工團隊。〈城鄉局提供〉

他說，適逢農曆春節將至，市府特別前往永和區永平路一處老舊公寓增設電梯近期完工案，與住戶一同張貼馬年春聯，不僅象徵除舊佈新，更傳遞「電梯到府，團圓無阻」的祝福，3樓李先生回憶因兩夫妻都超過70歲，聽聞5樓孫太太發起增設電梯，立刻響應參與，跟多數老舊公寓一樣，於整合時也面臨到1樓需退讓使用空間的狀況。

《圖說》永和永平段更新前。〈城鄉局提供〉

感謝1樓林女士因感念大家都多年老鄰居，年齡增長對於增設電梯有需求，全力配合及支持，讓老舊公寓有了電梯，可以改善大家的居住環境，也因為住戶的團結讓電梯在年前順利完工使用。現在住戶採買年貨不再畏懼重物，長輩們更能輕鬆下樓參與社區活動，共享馬祥厚運。

《圖說》永和永平段增設電梯後。〈城鄉局提供〉

康佑寧表示，市府為排除民眾對增設電梯程序繁雜、資金不足的疑慮，不只針對都市計畫範圍內屋齡25年以上的5層樓以下公寓提供增設電梯補助，市府更主動採取「經費補助、專業現勘諮詢、社區說明會」輔導策略，增加辦理誘因並強化社區共識。