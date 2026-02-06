老舊危樓走入歷史 中市沙鹿區北勢里市民活動中心開工

《圖說》沙鹿區北勢里市民活動中心開工。

【民眾網記者諸葛志一台中報導】台中市沙鹿區北勢社區活動中心建於民國74年，因年久失修，107年經判定為老舊危險建築，地方多年來持續爭取拆除重建，市府傾聽民意，積極籌編預算並爭取中央補助，投入總經費逾2,716萬元，興建2層樓市民活動中心，預計今年底完工。民政局長吳世瑋 6日主持動土典禮，感謝中央與地方攜手合作，實現地方多年心願，齊力為北勢里打造友善多元的育樂空間。

吳世瑋表示，沙鹿區已邁入10萬人口的海線大城市，北勢里市民活動中心位於北勢國中附近，鄰近靜宜大學商圈及沙鹿區行政區，交通便利、緊鄰住宅區，屬沙鹿區精華地段，規劃興建地上2層樓鋼筋混凝土建築，1樓將作為關懷據點及長青學苑使用，2樓則規劃為市民活動空間，總樓地板面積約115坪，並保留未來因應地方使用需求增建的彈性，若工程順利，預計今年底完工，屆時將提供居民集會、活動及休閒等多功能友善活動場域。

立法委員顏寬恒表示，原北勢里社區活動中心經判定為危樓依法停用，居民期盼儘速重建，感謝盧市長、市府團隊及市議會通力合作，積極推動工程，他也全力向中央爭取補助，雖金額有限，但已達補助金額上限，齊力改善海線老舊活動中心，提升市民安全與活動品質。

副議長顏莉敏說明，北勢里市民活動中心未來完工後，將提供市民更安全舒適的公共空間，可作為辦理里鄰活動、聚會及會議使用，提升地方生活便利性與社區凝聚力，讓居民擁有更好的活動去處。

沙鹿區長劉素幸表示，此活動中心外觀採用灰、白色系外牆耐候塗料，透過簡約大方的色系配置與量體設計,讓建築物融入巷弄環境，呈現整體視覺和諧的效果。另留設退縮廣場，規劃作為停車及活動等多功能使用空間，搭配正門大面積開口設計,在完全開啟時可提升社區活動的彈性與多元性。啟用後，將提供里民休憩、地方會議、文化交流及避難收容等多元用途，並整合里內資源，推動社區福利服務，為地方發展注入新動能。