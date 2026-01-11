老舊廁所大改造 國教署打造更安心友善校園

臺南市開元國小以黑面琵鷺為主題，改造忠誠樓老舊廁所

臺南市開元國小以臺灣黑熊為主題，改造忠誠樓老舊廁所

臺南市開元國小設置性別友善廁所，提供安全、舒適且兼具隱私的如廁空間

臺中市西屯國小透過玻璃磚引入自然光，搭配弧形隔牆分流動線，讓廁所空間明亮通透

臺中市西屯國小以活潑色彩與自然通風營造舒適氛圍，小便斗並依學童身高調整

基隆市百福國中以木紋、清水模塗料與白灰色調為基底，搭配橘色、藍灰亮點

基隆市百福國中結合弧形書架、金屬網格與光影層次，重塑廁所為具美感與教育意涵的廁所空間

廁所是學生校園生活中不可或缺的重要空間，也是維護安全與健康的關鍵場域。為提供中小學生更安全、明亮、舒適的如廁環境，教育部國教署自105年起推動「公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」，持續協助地方政府改善校園老舊廁所，從通風、採光、安全到整潔全面升級，讓孩子在校園中感受到貼心照顧。

國教署指出，112年至113年底已投入約 40 億元，核定全國1,491棟老舊廁所改善工程，並於113年底再獲行政院支持，自114 年起推動 1,988 棟改善工程，預計於115年底前陸續完工，持續提升校園整體環境品質，打造更安心友善的學習環境。

隨著改善工程推動，各地校園已出現明顯改變。臺中市西屯區西屯國小原本昏暗狹窄的廁所，整修後以柔和色彩搭配自然採光，空間通透明亮，並優化動線與無障礙設計，讓孩子使用時更自在，教師也發現學生更願意維持廁所整潔。

臺南市北區開元國小則以黑面琵鷺、梅花鹿與臺灣黑熊等生態意象，打造具特色的性別友善廁所，讓孩子在日常使用中感受美感設計，也學習尊重環境與重視隱私，成為推動校園美感教育的契機。

基隆市百福國中結合美感教育進行廁所改造，透過課程引導學生從使用需求出發，共同討論空間功能與設計，並以 3D 建模呈現構想，打造兼顧美學、實用與永續概念的友善如廁空間。