老舊旅館拆除重建 邊施工邊掉碎石「砸破玻璃」 住戶:很恐怖

花蓮火車站後站富安路一棟5層樓老舊旅館正進行拆除重建工程，卻引發鄰近住戶的恐慌與不滿。該旅館緊鄰住宅，洞距僅75公分，不到1公尺，施工過程中不斷有碎石掉落砸向民宅，甚至打破住戶玻璃。受影響的5戶居民每天生活在恐懼中，擔心旅館牆面可能隨時倒塌。居民多次向施工單位反映，但問題始終未獲妥善解決，使他們不得不在心驚膽戰的狀態下繼續生活。

老舊旅館拆除，碎石砸破民宅玻璃。 （圖／TVBS）

附近住戶表示，施工現場的碎石掉落情況非常嚴重，只要機具一運作就會有大量碎石掉落，直接砸向旁邊民宅。有住戶指出，家中2樓的玻璃已經被打破，家裡的老人家因此受到驚嚇，他們最近這段時間都處於心驚膽戰的狀態，在家中經常能聽到東西打到屋子的聲音。

現場營造拆除人員解釋，他們是使用大鋼牙施工，將牆面往內慢慢剝落而非往外推，認為不會朝住戶方向倒下。他們表示在施工過程中，3樓天花板上方被斷開的那一層會瞬間剝落一些石頭，這些石頭難免會飛出一點，但後續會加強防護措施。

花蓮縣府建設處長鄧子榆表示，依照建築法第89條規定，可以對承造人、建造人，甚至連帶起造人一併處以6000元到3萬元以下罰鍰。如果問題持續未解決，縣府將勒令停工，並請建管單位儘速了解情況。

然而，即使有官方介入的可能，住戶們每天仍要面對碎石噴飛、牆面搖晃的恐懼。他們只能持續緊盯工地進度，希望相關單位能儘快介入調查，還給他們一個安心的居住環境。

