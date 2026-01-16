老舊眷村定義放寬至民國85年「全民恐買單2000億」...林智群酸「立委真好當」：羅智強為何不立法台灣老房改建都國家出錢？

立院藍白兩黨今（16）日藉由國會多數，強行通過民團示警潛在經費恐高達2000億元的「國軍老舊眷村改建條例第三條條文修正案」，將老舊眷村認定時間放寬至「民國85年」。律師林志群抨擊，「用國家的錢買票，立法委員還真好當！羅智強為什麼不立法，台灣全部的老房子改建，都由國家出錢啊？」

立法院今日強勢三讀通過國民黨立委羅智強等人提案的「國軍老舊眷村改建條例第三條條文修正案」，將老舊眷村認定時間從「民國69年」放寬至「民國85年」，並新增「且有改建之必要」條款。羅智強聲稱，這是解決「慈仁八村」50戶的「歷史共業」，反駁民間團體圖利豪宅指控。

廣告 廣告

不過，國防部表示，修正條文含有不確定法律概念，認定基準不明確將衍生爭議，恐讓512戶散戶跟進索償，面臨30億元財務缺口。

經濟民主連合日前更指出，修法新增的「有改建必要」為不確定法律概念，若未明確排除已改建之國宅，全台約有78處、逾3萬8千戶國宅可能納入適用範圍。

經民連強調，羅智強選區內的成功國宅、大安國宅等位於黃金地段的「豪宅」，均符合年份定義。若管委會引用新法要求國家出資修繕或改建，潛在經費恐高達2000億元，「拿納稅人的錢讓千萬富翁變億萬富翁。」

對此，林智群今日在臉書發文痛批：「用國家的錢買票，立法委員還真好當！羅智強為什麼不立法，台灣全部的老房子改建，都由國家出錢啊？」

（圖片來源：三立新聞、林智群臉書）

更多放言報導

羅智強提案國家出錢都更成功國宅等老舊眷村...林智群轟「拿國家的錢買票」圖利天龍人：真噁心！

美國逮馬杜洛打臉一票親藍名嘴稱「委內瑞拉有反抗能力」...林智群列「中天11傻」語錄：連環車禍