老舊眷村定義放寬至1996年 綠批個案修法、藍稱解決歷史共業

位於台北市大安區的慈仁八村，由於落成時間為1989年，不符合現行《眷改條例》中，「國軍老舊眷村」須於1980年12月31日前興建完成定義。

國民黨立委羅智強日前為此提案，要求將老舊眷村定義改為於條例公布施行前（即1996年）興建完成、且有改建必要者。立法院16日針對此案進行表決，並在藍白聯手投下同意票下順利三讀通過。

民進黨立委鍾佳濱批評此案如同「個案立法特快車」，去（2025）年4月才交付審查，今日就三讀通過，質疑此案並非救濟案，也擔憂當年依《眷改條例》興建完成的其他眷舍，也可能援引此案要求修法，破壞居住正義。

提案的國民黨立委羅智強對此回應，此次《眷改條例》修法僅適用50戶，且屬於遷移非改建，國防部也曾保證不會因此多花一毛錢。他並強調，慈仁八村過去因不符《眷改條例》年份定義而遭丟包，此次修法放寬年份，就是要解決歷史共業。

民眾黨立委陳昭姿則表示，《眷改條例》修法是回應現行法制年代劃分僵化，導致老舊眷村改建無法透過制度性途徑解決；此外，本次修法也未擴張至全部眷改範圍，僅針對特定歷史問題進行必要調整。