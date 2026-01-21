老舊設備一次解決 張嘉郡爭取千萬補助替雲林6校升級設施 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／雲林報導

為解決雲林縣內校園設施老舊問題，國民黨立委張嘉郡今（21）日邀請相關單位前往北港鎮與崙背鄉視察校園設施；她表示，她成功促成中央補助北港、崙背、斗六、斗南等4鄉鎮市共6所國中小學的校園改善計畫，計畫總經費1338.2萬元，將全面升級困擾師生多年的老舊設備，提升教學品質。

張嘉郡今日邀請教育部國民及學前教育署副署長許麗娟及雲林縣政府教育處等相關單位，前往北港鎮與崙背鄉視察校園設施。張強調，教育是百年大計，投資教育就是投資國家的未來，提供一個安全、優質的學習環境，是政府責無旁貸的責任。

張嘉郡指出，北港鎮南陽國小使用了35年的視聽教室將進行現代化翻新，徹底解決舊窗戶隔音差及地板磨損問題；崙背國小活動中心將改善嚴重的回音干擾並更新音響設備，同時增設冷氣儲值系統以利社區共享；崙背國中活動中心則將全面更新屋頂防水隔熱層，根除雨季滲水的陳年舊疾。

張嘉郡說，除了上述3所學校外，她也成功爭取了斗六市石榴國中、溪州國小及斗南鎮大東國小的改善案件，像是大東國小的U型排水暗溝工程，將能有效改善校園積水與病媒蚊問題；石榴國中與溪州國小則將進行校園周邊環境整建與前庭廣場地坪改善，大幅提升學生活動空間的平整度與舒適性。

「這6所學校的改善計畫將同步啟動，務實解決各校面臨的設施設備老舊問題。」張嘉郡表示，感謝教育部國教署與雲林縣府團隊的協助，讓這筆1338.2萬元的經費順利到位。她也說，未來將持續嚴格監督工程進度與品質，確保相關設施能早日完工啟用，讓雲林的孩子們都能在最好的環境中快樂學習、成長。

照片來源：張嘉郡辦公室提供

