老舊鋪面更新 三峽河自行車道春節騎遊更安全舒適

《圖說》高灘處改善自行車道下陷區域提升自行車騎乘舒適性。〈高灘處提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市高灘地工程管理為提升三峽河左岸、介於三角湧大橋至三峽礫間之間自行車道，通行安全與騎乘品質，攜手與捷運局跨機關協調合作，辦理自行車道鋪面改善工程，已於2月10日順利完工，讓民眾在春節連假期間，無論步行或騎乘自行車，都能安心暢行河濱。

高灘處長黃裕斌表示，該自行車道於105年啟用，市府近年持續投入資源優化河濱自行車道系統，打造安全、友善且具永續精神的騎乘環境，鼓勵市民以自行車作為休閒與通勤工具。

《圖說》三峽礫間旁自行車道提升夜間照明提供安心的通行環境。〈高灘處提供〉

原三峽河左岸自行車道部分路段鄰近河岸，因長期使用及地質因素出現不均勻下陷情形，另三峽礫間至龍埔堤防間亦缺乏照明設施。此次工程針對下陷路段進行地質改良，同時增設13盞路燈並完成老舊鋪面更新，有效提升夜間照明及行車、行走安全。

他指出，除完成三峽河左岸自行車道改善外，高灘處近期也陸續完成樹林區館前路與八德街口、新莊區重新堤外道路、二重疏洪道疏洪八至十路周邊，以及成蘆橋周邊等多處自行車道及車行道路老舊鋪面更新工程，並同步改善以往易積水問題，全面提升道路平整度與騎乘舒適性。未來將持續盤點園區內待優化路段，逐步改善通行品質，打造更安全、順暢的河濱動線。

《圖說》高灘處完成樹林區館前路與八德街路面改善工程提升行車舒適性。〈高灘處提供〉

黃裕斌說，新北河濱公園擁有全台最長218.06公里的自行車道系統，並已與北北基桃完整串聯。今年春節連假長達9天，歡迎民眾走進新北河濱公園，騎乘自行車、從事各項休閒運動，感受河濱建設成果，享受輕鬆自在的低碳春節假期。

《圖說》三峽河自行車道路面老舊，高灘處與捷運合作安排鋪面改善工程。〈高灘處提供〉

住在三峽民生街的林媽媽分享，平時常帶孩子們到三峽礫間周邊散步，但過去因道路老舊、夜間照明不足，人潮稀少，晚飯後只能改往龍埔堤防自行車道活動。此次市府重新鋪設道路並增設照明後，不僅環境明亮安全，也讓周邊居民多了一處適合夜間散步與親子休閒的好去處。