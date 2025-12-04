老舊、停車難 鳥松區公所擬遷移

高雄鳥松區公所面臨建築物老舊、停車空間不足問題，高市府研擬將區公所遷移至高雄捷運黃線Y3聯開案，目前仍在規畫中。（紀爰攝）

高雄有民眾反映，鳥松區公所周邊停車空間不足，每次前往洽公總是車位難尋，盼相關單位規畫新的停車空間；另鳥松區公所建築物使用多年，內部設備老舊，所內同仁也盼能更新；鳥松區長盧雪紅表示，區公所長期面臨周邊車位不足窘境，不過近期高市府正在研擬計畫，要將區公所遷移至高雄捷運黃線聯開案，目前還在規畫中，將會持續蒐集地方意見。

鳥松區公所位於鳥松區中正路上，設立已逾40年，是居民們日常洽公的第一線窗口，從戶政協助、社福申請、里鄰行政到環境整頓等民生服務，都由區公所協調處理，是地方推動社區服務的重要據點；不過民眾時常反映，區公所周邊停車空間不足，欠缺規畫，盼相關單位能提供解方。

鳥松里長謝唐欽表示，目前鳥松區公所門口畫設共8個洽公汽車專用格、2個公務汽車專用格，並保留1格身障汽車位，其餘空地則開放停放機車，但位置不寬，頂多停10輛機車，明顯不夠用。

盧雪紅指出，區公所內共有約50名同仁每天上下班，依照現況來看，停車空間剛剛好，但如果舉辦活動或開大型會議，有外賓來訪時，就會找不到車位。另區公所內部設備老舊，距離上次做建築物耐震補強已經超過6年，原本希望能做修繕，後來高市府近期決議，研擬將區公所移置高雄捷運黃線Y3站聯合開發案，解決空間不足與設備老舊的長年問題。

鳥松區公所表示，目前遷移案仍在評估可行性，若順利遷移，原本4層樓高的區公所將回歸市政府，而該處空間還能做哪些運用及規畫，將會持續蒐集居民意見。