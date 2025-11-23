老花包推薦8款：《颱風商社》金敏荷同款迪奧、Labubu聯名秒殺
近日熱播韓劇《颱風商社》收視持續飆升，劇中不僅真實還原90年代亞洲金融風暴的時代背景，更以細膩考究的復古造型吸引觀眾目光。除了男主角李俊昊的精湛演技外，女主角金敏荷於私下的時尚品味，也意外成為熱議焦點。滑開她的IG，不難發現金敏荷偏愛帶有精品Logo元素的老花包，其中，像Dior經典的馬鞍包就是她的愛用款之一，常見她以單寧外套搭配出俐落又帶點復古的造型，展現出韓系時髦女生的高級質感。
《颱風商社》金敏荷愛用！近期人氣老花包推薦
Source：金敏荷 @IG
除了金敏荷愛用的Dior，其它如：Louis Vuitton、Fendi、Gucci…等品牌的老花包款，也是不少女星與時髦人士的愛用選擇。想入手一款能提升自我整體造型的精品Logo包嗎？以下就帶你一起盤點近期最受歡迎的老花包推薦，不論是想走韓系、法式或復古風，都能找到你的命定款！
精品老花包推薦1：Dior「Saddle」
金敏荷揹著Dior經典老花馬鞍包，搭配簡約單寧外套，完美詮釋復古與現代感兼具的韓系時尚。馬鞍包的流線輪廓與標誌性Oblique老花圖案，不僅增添整體造型質感，也成為她私服穿搭的亮點單品，展現低調卻高級的時髦品味。（商品價格約：NTD 145,000）
精品老花包推薦2：Fendi「Baguette」
這款Fendi的「Baguette」包超有辨識度，一揹上就能感受到滿滿的精品感！靈感來自法國長棍麵包的腋下揹法，不只百搭還超好看。柔軟的小牛皮搭配立體壓花FF圖案，精緻又耐看。揹法多變化，無論手提、肩背或斜背都行，你可隨心換造型，完全符合現代女生對時尚又實用的需求。（商品價格約：NTD 123,000）
精品老花包推薦3：Louis Vuitton「Camera Box」
說到Louis Vuitton的Monogram經典老花包，幾乎無人不知。它不僅辨識度超高，耐看又百搭，就算拿去二手拍賣，價格依舊相對穩定，可見其收藏與投資價值。今天我就收到一封來自品牌的信件，內容提到西洋樂壇天后Taylor Swift最近手提品牌經典系列的「Camera Box」包，無疑也再次證明LV老花包在全球時尚圈的地位。不論是日常造型還是出席活動，絕對都能輕鬆駕馭，展現既經典又時髦的風格。（商品價格約：NTD 115,000）
精品老花包推薦4：Celine「Triomphe」
Celine的「Triomphe」系列老花包，低調中帶著優雅，經典的凱旋門圖案搭配精緻五金標誌，散發濃濃法式高級感。版型設計俐落、容量適中，既能收納日常必需品，又不會讓造型顯得笨重。無論是上班通勤、週末約會，還是出席重要場合…都能輕鬆提升整體造型，展現摩登又知性的時尚氣質。（商品價格約：NTD 63,000）
精品老花包推薦5：Goyard「Hirondelle」
半圓形帆布和小牛皮肩包。Source：Goyard
Goyard的Y字老花，一直都是低調奢華的代表，沒有浮誇的設計，但一眼就能看出它的獨特魅力，完全是時尚圈公認的神秘精品。它內斂又優雅的氣質，不管是手提包、肩背包還是旅行袋，都能瞬間提升整體造型。對想要跟別人不一樣、又愛低調奢華的人來說，Goyard Y字老花，真的是必收的經典款！（商品價格店洽）
精品老花包推薦6：Gucci
說到帶起Logo包風潮，Gucci真的功不可沒。經典的雙G織花圖案一眼就能認出身份感，但又不浮誇，隨便搭一件T恤牛仔褲也能瞬間時髦起來；換上西裝外套又能優雅出場。簡單來說，Gucci就是那種一包在手，整天造型都靠它撐場的最佳秘密武器啦！（商品價格約：NTD 149,500）
精品老花包推薦7：Moynat × Labubu
來自法國、以低調奢華著稱的百年頂級皮件品牌Moynat，這次竟破天荒攜手超人氣潮玩角色「Labubu」推出聯名系列！整體設計充滿童趣與藝術感，為百年老牌注入一抹青春又繽紛的活力。全系列包款現已正式登台販售，更特別推出台灣限定包款與盲盒，誠意滿滿。據說多數款式開賣後，便被粉絲火速掃空，想入手可得趁早，不然真的會錯過！（商品價格約：NTD 81,000）
精品老花包推薦8：Coach「Signature」
比起那些動輒10萬起跳的奢侈品牌，如果想入手一款親民又有辨識度的老花包，Coach絕對是首選。這幾年，Coach的老花包可是潮人們的心頭好，既有經典設計感，又超實用，不管是上班通勤、約會逛街，還是週末小旅行，都能輕鬆駕馭。用不傷荷包的價格，就能擁有高質感又百搭的時尚包款，真心推薦給想入門精品包的你或妳！（商品價格約：NTD 11,800）
【延伸閱讀】
《新聞女王2》余詩曼髮型盤點！50歲減齡中長髮5款推薦，優雅又顯小臉
其他人也在看
陸H3N2流感快速升溫！5至14歲陽性率最高 病毒新分支引關注
面對外界對「病毒變得更強」的疑慮，中國疾控中心研究員彭質斌表示，目前流感仍處於季節性流行水平，並未觀察到所謂「越變異越強」的現象。他強調，監測到的病原體均為已知常見類型，並未出現由未知病原體引發的新發傳染病。他指出，2025—2026年流感季以H3N2為主要流行株，與...CTWANT ・ 6 小時前
入選「500碗」的花蓮排隊美食！每日現炸咖哩麵包，金黃酥脆外皮一口咬下，滿滿日式微辣咖哩香氣超銷魂
在花蓮有一間全臺首創日式咖哩麵包專賣店，讓咖哩與麵包完美結合的小店「源寶屋咖哩麵包」，看似低調，卻每天都吸引著絡繹不絕的饕客前來，只為了一嚐金黃酥脆、香氣四溢的日式咖哩麵包（カレーパン），源寶屋主打以天然發酵、自然熟成的製程理念，堅持每日現炸、現賣，從麵糰發酵、內餡熬煮到油炸控制，每一步都細膩講究。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
睡前少滑手機！「亮光入睡」糖尿病風險增67% 醫教4招調回正常生理時鐘
天氣轉涼，很多人喜歡洗完澡後，鑽進被窩滑手機、追劇、看電視，不知不覺就在光亮的環境中睡著。這樣的習慣看似無害，其實卻潛藏著風險。初日診所院長魏士航表示，研究指出，長期在亮光環境中入睡，罹患第型糖尿病的風險最高可能增加67%。這項刊登於《TheLancetRegionalHealth-Europe》的研究，由英國生物樣本庫蒐集近8.5萬名受試者、追蹤長達近8年......風傳媒 ・ 8 小時前
母貓和孩子時隔半年溫馨重逢！奶貓一出現網看傻：以為小的才是孩子
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導毛孩之間的親情往往十分動人，但有時候重逢的畫面卻會因「反差過大」而意外爆笑。近日有網友分享了一則影片，內容是母...FTNN新聞網 ・ 1 天前
運勢爆棚！2026年4星座迎巔峰期 有望成人生贏家
運勢爆棚！2026年4星座迎巔峰期 有望成人生贏家EBC東森新聞 ・ 11 小時前
走進中壢巷弄裡的海王星bakery！手作歐式麵包、招牌司康，奶油香與靜謐咖啡香交織，享受不被打擾的慢活時光
如果有一顆行星專為喜歡麵包與奶香氣息的人而存在，那大概就是「海王星 bakery」了，從原本的海王星司康升級為二號店的海王星 bakery，不僅有內用區，還有當天現製現烤的烘焙點心系列，在中壢靜謐的住宅巷弄裡，這間烘焙坊沒有大招牌、沒有喧鬧的音樂，只有自然光灑落木桌的柔亮，以及空氣中淡淡的奶油香，推開木門的那一刻，就像走入一個緩慢自轉的小宇宙，忍不住會想買好多麵包外帶的魔力⋯⋯Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 3 小時前
台中版築地市場？300坪海鮮旗艦店，兩排滿滿鱈場蟹、龍蝦！現切生魚片丼飯直接開吃，海鮮肉品一站購足
水產教父海鮮市場是台中水產海鮮直播主賢哥開的台中海鮮旗艦店，水產教父海鮮市場占地300多坪，區分為冷藏肉品、現流海鮮、活體海鮮、生魚片與壽司拼盤等，市場內動線乾濕分離，路線清晰，光是那超大活體海鮮區就讓人眼睛為之一亮，氣勢規模不輸給魚貨市場。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
沒搶票沒關係！AAA十週年登台「三立電視獨家」兩日盛典完整轉播
年度備受矚目的韓國指標性大型娛樂盛事「Asia Artist Awards（AAA亞洲明星盛典）」今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦。不僅是 AAA 首度登台，也是首次選擇在台灣高雄舉行，將於12月6日與12月7日在高雄國家體育場盛大登場。三立電視(SET)今年取得台灣有線電視獨家轉播權，將透過娛樂指標頻道-三立都會台(CH30)完整播出盛典。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
【星星教授安格斯 11/24-11/30 星座運勢】金牛避免情緒性試探，處女小心訊息造成誤會
牡羊3.21～4.20太陽與火星同在9宮，讓這週的羊座像是重新啟動的引擎，明顯帶著「領頭羊」氣勢，人際容易得到支持，單身者可能突然對某個人心動，尤其來自工作或合作場合；已有伴的羊可能會想深談彼此未來，但得注意避免操之過急。此時水星逆行回到八marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
《親愛的x》金裕貞劇中同款包蒐羅：Miu Miu、Valextra…這款提升氣勢必備
金裕貞新劇《親愛的X》攜手金永大、金度勳主演，這是金裕貞首次挑戰反社會人格障礙惡女角色「白雅珍」，以美麗外貌作為武器操控人心的殘忍性格，演繹的淋灕盡致，今天先撇開令人看得頭皮發麻的劇情，一起來看看金裕貞在劇中背了哪些包款？《親愛的X》金裕貞marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 7 小時前
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 20 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 1 天前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 18 小時前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 20 小時前
國民黨2028誰出戰？吳子嘉喊「他」：盧秀燕可能根本沒意願
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，不少人也對2028總統大選選情有諸多討論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉也在節目直指，國民黨「這兩人」才是最後兩強。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台股尾盤爆2855億元「史上最大量」！成交量衝破7130億元破紀錄 專家示警
台股今（24）日尾盤在指數編纂公司MSCI（明晟）最新權重調整今日收盤生效之下，最後一盤成交爆出新台幣2,855億元「史上最巨量」，創下歷史新高，收盤小漲69點，收在26,504點，成交值達7,130億元，也是今年單日最大量，專家表示，目前五日線26,740點未站穩，仍需觀察反覆測底的走勢。Yahoo奇摩股市 ・ 13 小時前
熱帶低壓生成！最快明增強為「天琴颱風」 對台影響曝光
日本氣象廳今（24）日上午發布烈風警報（Gale Warning），指出菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，且強度還會再增強，預估最快明日上午就會生成為「天琴颱風」，其未來路徑將一路往西，對台灣沒有直接影響。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 1 天前