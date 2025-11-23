老花包推薦8款：《颱風商社》金敏荷同款迪奧、Labubu聯名秒殺

近日熱播韓劇《颱風商社》收視持續飆升，劇中不僅真實還原90年代亞洲金融風暴的時代背景，更以細膩考究的復古造型吸引觀眾目光。除了男主角李俊昊的精湛演技外，女主角金敏荷於私下的時尚品味，也意外成為熱議焦點。滑開她的IG，不難發現金敏荷偏愛帶有精品Logo元素的老花包，其中，像Dior經典的馬鞍包就是她的愛用款之一，常見她以單寧外套搭配出俐落又帶點復古的造型，展現出韓系時髦女生的高級質感。

《颱風商社》金敏荷愛用！近期人氣老花包推薦

廣告 廣告

Source：金敏荷 @IG

除了金敏荷愛用的Dior，其它如：Louis Vuitton、Fendi、Gucci…等品牌的老花包款，也是不少女星與時髦人士的愛用選擇。想入手一款能提升自我整體造型的精品Logo包嗎？以下就帶你一起盤點近期最受歡迎的老花包推薦，不論是想走韓系、法式或復古風，都能找到你的命定款！

精品老花包推薦1：Dior「Saddle」

金敏荷揹著Dior經典老花馬鞍包，搭配簡約單寧外套，完美詮釋復古與現代感兼具的韓系時尚。馬鞍包的流線輪廓與標誌性Oblique老花圖案，不僅增添整體造型質感，也成為她私服穿搭的亮點單品，展現低調卻高級的時髦品味。（商品價格約：NTD 145,000）

精品老花包推薦2：Fendi「Baguette」

這款Fendi的「Baguette」包超有辨識度，一揹上就能感受到滿滿的精品感！靈感來自法國長棍麵包的腋下揹法，不只百搭還超好看。柔軟的小牛皮搭配立體壓花FF圖案，精緻又耐看。揹法多變化，無論手提、肩背或斜背都行，你可隨心換造型，完全符合現代女生對時尚又實用的需求。（商品價格約：NTD 123,000）

精品老花包推薦3：Louis Vuitton「Camera Box」

說到Louis Vuitton的Monogram經典老花包，幾乎無人不知。它不僅辨識度超高，耐看又百搭，就算拿去二手拍賣，價格依舊相對穩定，可見其收藏與投資價值。今天我就收到一封來自品牌的信件，內容提到西洋樂壇天后Taylor Swift最近手提品牌經典系列的「Camera Box」包，無疑也再次證明LV老花包在全球時尚圈的地位。不論是日常造型還是出席活動，絕對都能輕鬆駕馭，展現既經典又時髦的風格。（商品價格約：NTD 115,000）

精品老花包推薦4：Celine「Triomphe」

Celine的「Triomphe」系列老花包，低調中帶著優雅，經典的凱旋門圖案搭配精緻五金標誌，散發濃濃法式高級感。版型設計俐落、容量適中，既能收納日常必需品，又不會讓造型顯得笨重。無論是上班通勤、週末約會，還是出席重要場合…都能輕鬆提升整體造型，展現摩登又知性的時尚氣質。（商品價格約：NTD 63,000）

精品老花包推薦5：Goyard「Hirondelle」

半圓形帆布和小牛皮肩包。Source：Goyard

Goyard的Y字老花，一直都是低調奢華的代表，沒有浮誇的設計，但一眼就能看出它的獨特魅力，完全是時尚圈公認的神秘精品。它內斂又優雅的氣質，不管是手提包、肩背包還是旅行袋，都能瞬間提升整體造型。對想要跟別人不一樣、又愛低調奢華的人來說，Goyard Y字老花，真的是必收的經典款！（商品價格店洽）

精品老花包推薦6：Gucci

說到帶起Logo包風潮，Gucci真的功不可沒。經典的雙G織花圖案一眼就能認出身份感，但又不浮誇，隨便搭一件T恤牛仔褲也能瞬間時髦起來；換上西裝外套又能優雅出場。簡單來說，Gucci就是那種一包在手，整天造型都靠它撐場的最佳秘密武器啦！（商品價格約：NTD 149,500）

精品老花包推薦7：Moynat × Labubu

來自法國、以低調奢華著稱的百年頂級皮件品牌Moynat，這次竟破天荒攜手超人氣潮玩角色「Labubu」推出聯名系列！整體設計充滿童趣與藝術感，為百年老牌注入一抹青春又繽紛的活力。全系列包款現已正式登台販售，更特別推出台灣限定包款與盲盒，誠意滿滿。據說多數款式開賣後，便被粉絲火速掃空，想入手可得趁早，不然真的會錯過！（商品價格約：NTD 81,000）

精品老花包推薦8：Coach「Signature」

比起那些動輒10萬起跳的奢侈品牌，如果想入手一款親民又有辨識度的老花包，Coach絕對是首選。這幾年，Coach的老花包可是潮人們的心頭好，既有經典設計感，又超實用，不管是上班通勤、約會逛街，還是週末小旅行，都能輕鬆駕馭。用不傷荷包的價格，就能擁有高質感又百搭的時尚包款，真心推薦給想入門精品包的你或妳！（商品價格約：NTD 11,800）

【本文由「Bella儂儂」提供，未經授權，請勿轉載!】

【延伸閱讀】

《新聞女王2》余詩曼髮型盤點！50歲減齡中長髮5款推薦，優雅又顯小臉

2025鮑伯短髮推薦22款：齊瀏海、水波捲減齡、顯小臉髮型全攻略