老花提早報到？醫師、驗光師解析年輕型老花成因與鏡片選擇指南

隨著年齡增長，眼睛的調節能力逐漸下滑，許多人在 40 歲左右開始感受到閱讀吃力、看近容易模糊等老花現象。然而，現代人長時間使用手機、電腦，使得「年輕型老花」也愈來愈常見。如何在不同生活情境中挑選適合的鏡片，讓視覺更舒適？以下由眼科醫師與驗光師帶你完整解析。

老花不只因為年紀：現代生活讓眼睛更早超載

豐原大學眼科診所余恂醫師指出，眼睛與身體一樣需要定期檢查，建議民眾每年進行視覺健康評估。除了自然老化，臨床也越來越常見「年輕型老花」，主因是長時間近距離用眼。

廣告 廣告

滑手機、盯螢幕、低光源閱讀，都使睫狀肌持續緊繃，調節功能更快疲勞。余恂醫師提醒，民眾應養成每 15–20 分鐘休息一次 的習慣，並保持良好光線，適度補充如葉黃素或一般的維生素等日常營養，有助維持眼睛舒適度。

多焦點鏡片超方便？先了解適應期與使用特性

當老花開始影響生活，選對眼鏡就成為關鍵。台中豐原大學眼鏡劉乙萱驗光師說明，多焦點鏡片能讓遠、中、近三個視距調節更靈活，但鏡片區域各有分工：

上方區域：看遠

中段區域：中距離（如辦公室視野）

下方區域：近距離（如雜誌以及更近距的手機）

由於度數呈現漸進式變化，中段視野會較窄，有些人會覺得視線受限。此外，多焦鏡片在周邊區域可能產生扭曲感、夜間眩光等，需要一段時間學習使用方式。

豐原大學眼科診所余恂醫師回憶，自己剛開始有老花困擾時，也抱持著「一副眼鏡走天下」的想法，認為遠、中、近距離，應該可以靠同一副鏡片解決。然而，實際工作後才深刻發現，多重情境的視覺需求，要有不同功能的多焦眼鏡才舒適。

余恂醫師舉例，看診時與病患對談屬於遠距離；接著使用顯微鏡進行檢查，又是高度近距離；結束後要撰寫病歷、處理文書，屬於近距離；切換到電腦螢幕時，又變成中距離。這些視覺距離不斷來回切換， 讓他深刻體會「一副眼鏡無法涵蓋全部需求」 。因此，最後採用兩副老花眼鏡：一副專門應付中、近距離的檢查與書寫工作，另一副則以看遠、中距離為主，用來應付看診與一般活動，讓視覺更穩定、使用上也更加輕鬆。

為你的生活客製化：不同情境配不同鏡片

現代人的工作型態多元，鏡片也需要更精準的配置。劉乙萱驗光師舉例：

開車族：以遠距離清晰度為主，可選擇遠中近通用型鏡片。

辦公族：可根據需求選擇 1–4 公尺的「室內專用中近鏡片」，在辦公室無論是文書、螢幕距離或室內辦公更輕鬆。

閱讀密集者：近用專用鏡片能強化閱讀區域，提供放鬆、穩定的近距離視覺體驗。

長時間滑手機的年輕族群：可選用舒壓鏡片，提供輕度輔助，以減緩調節負擔。

若希望提升驗配精準度，可選擇「雙師驗配」，由眼科醫師與驗光師協作，透過散瞳檢查與專業度數評估，有助於找到更符合需求的鏡片，降低戴不住或不清楚的情況發生。

實鏡試戴大幅提升配鏡準確度：看得見差異，才能選得更安心

多焦點鏡片的效果牽涉到度數、眼位、鏡片設計與日常用眼習慣，因此光靠想像往往無法真正判斷是否適合。透過大學眼鏡的「智配多焦實鏡體驗」，民眾可以直接戴上多焦鏡片的實體試片，在店內即時模擬閱讀、看電腦、走動、上下樓梯等視線，清楚感受不同鏡片設計的視野差異。

劉乙萱驗光師說明，實鏡試戴能讓驗配更貼近真實情境，不只知道「能不能看清楚」，更能評估視野是否足夠、轉眼是否順暢、使用是否舒適以及各種多焦鏡片的差異。在此基礎上再依個人臉型、鏡框深度與瞳距做精準定位，讓多焦鏡片的配戴更順暢、更加貼合個人需求。若後續有任何不習慣，也可回門市調整，讓視覺更穩定，應付全天候視覺品質。

文／劉一璇 圖／楊紹楚 影音／江宏倫