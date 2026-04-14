老花眼中醫也能治！「穴位針灸組合療法」低頭族、初老等4類人適用

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老花眼也能看中醫嗎？許多人在年過40歲後，逐漸出現看近距離模糊、對焦變慢、對光線敏感，以及雙眼容易疲勞痠脹等情況，腦中第一個浮現的念頭常是「是不是該配老花眼鏡了？」但除了配戴眼鏡之外，中醫師也提供不同的調理方式，透過穴位刺激與整體調養，有機會改善老花眼相關的不適症狀。











衛生福利部新營醫院中醫科醫師陳建閔表示，老花眼並非不可逆的絕症，而是視覺調節能力的衰退。近期由新營醫院中醫團隊創新推出的「老花眼穴位組合療法」，即是透過系統性的針灸介入，幫助患者「主動」重拾視覺調節能力，而非只是「被動」的依賴光學矯正，提供民眾視力照護的新選擇。

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陳建閔指出，「老花眼穴位組合療法」的好處和效果包括：

不再是被動矯正： 眼鏡是輔助器材，而針灸是從調節氣血著手，藉由穴位刺激，改善眼睛周圍的血液循環，進而改善視力。

標本兼治： 中醫認為「五臟六腑之精氣皆上注於目」，老花眼與氣血不榮於目有關，透過局部取穴與遠端配穴，疏通經絡，調節臟腑，改善全身氣血的循環，進而延緩勢力的退化。

實證支持：結合臨床視光檢查「調節幅度」（Amplitude of Accommodation）的指標，統計數據顯示針灸能顯著活化視覺皮質。

衛生福利部新營醫院中醫科醫師胡承暉將治療標準化且客製化，一般針灸對於視覺疲勞的修復與延緩老花的加深，通常會採用「局部取穴」加上「遠端配穴」的方式，穴位的選擇有：

眼睛周圍： 攢竹穴、魚腰穴、太陽穴。

位於四肢：養老穴、足三里穴、光明穴、太衝穴。

針灸7大穴位改善老花眼









胡承暉說明，藉由針灸疏通經絡，放鬆眼部緊繃肌肉，以達維持視力清晰的效果。另外，美顏針也可以更精細的舒緩眼周肌肉，改善長期用眼的疲勞。

胡承暉指出，特殊眼針療法在中醫領域屬於較為進階且專業的技術，除了針具的選用不同於一般針灸，穴位的選擇與針刺的深度亦需經過醫師審慎的評估，藉由眼針療法改善眼底供血，提升感光細胞的活性，對於治療乾眼症、黃斑部病變、青光眼或是視神經萎縮等困難眼疾，都有很好的效果。

此外，胡承暉提到若對於眼睛周圍針灸有恐懼感或是長期服用抗凝血劑的長輩，亦可嘗試非侵入性的雷射針灸，藉由低能量雷射（LLLT）刺激眼周穴位，促進局部血液循環，改善睫狀肌的調節能力，進而減緩老花加深。





穴位組合療法適用對象



「很多人以為老花就是眼球『壞了』，其實它只是『沒力了』。」陳建閔表示，診間裡常有40出頭的壯年族群，因長期使用3C產品導致老花提早報到，透過針灸治療後，閱讀時間拉長且視力不再模糊，眼睛乾澀痠痛也獲得改善。中醫治療老花眼的價值，在於提供眼鏡以外的另一種選擇，特別是針對初期老花或不想太早戴眼鏡的族群。

陳建閔提到，這項療法適合下列族群：

3C低頭族： 過度用眼導致調節力提早疲勞者。

初老報到者： 40～55歲，剛剛開始感覺看近模糊的民眾。

醫療同仁與專業人士： 需要長時間近距離精準工作者。

視覺疲勞者：伴隨有乾眼、眼壓高、頭痛等症狀者。

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本文授權轉載自《優活健康網》，原文為老花眼中醫也能治！「穴位針灸組合療法」低頭族、初老等4類人適用