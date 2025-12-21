老花眼何時報到？預防與矯正3大方法，延緩視力退化

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

老花眼，正式名稱為「老視」，是人體自然老化的一部分，通常在40歲左右開始出現。不過也有少數人眼睛調節能力較好，60、70歲仍不需配戴老花眼鏡。研究顯示，老花眼出現的年齡與緯度相關：熱帶地區民眾通常在35歲就可能出現老花現象，而寒帶地區則可能要到50歲才會出現，這與日照量和陽光中的紅外線暴露量有關；相同緯度下，海邊居民比山區居民更早出現老花症狀。

適時讓眼睛休息，維持視力健康

許多人好奇：「能否預防老花眼？」醫師指出，老花眼屬於生理老化現象，無法完全預防，只能延緩發生時間。日常可透過以下方式保養眼睛：

*定時轉動眼球，避免長時間盯著螢幕或書本。

*工作一段時間就抬頭看遠方，讓睫狀肌放鬆。

*避免熬夜，保持規律作息。

這些方法雖無法阻止老花，但有助於維持眼睛健康，減少不適。

心理面影響與正確認識

調查顯示，民眾對老化症狀最難接受的前三名依序為老花眼、皺紋、老人斑，其中「老花眼」高居榜首。與皺紋或斑點不同，眼睛退化會直接影響日常生活。

然而隨著醫學和光學技術進步，老花眼有多種矯正方式可選。醫師建議，一旦出現輕微老花症狀，應正確認識這是正常老化，及早尋求合適矯正方式，避免生活受影響。

老花眼早期矯正3方法

1.調整近視眼鏡度數

若近視度數過高，配戴原有眼鏡會加重老花症狀。例如近視500度，初期老花可考慮配戴450度或400度眼鏡。隨著年齡增加，可能需遠近不同眼鏡或多焦點眼鏡。醫師提醒，老花眼鏡應由專業驗光師配鏡，避免視力疲勞、頭暈或噁心。

2.調整隱形眼鏡度數（單一視覺 Monovision）

不喜歡戴眼鏡的人可使用隱形眼鏡：一隻眼看遠、一隻眼看近，需調整度數不超過200度並適應。

3.配戴多焦點老花隱形眼鏡

多焦點隱形眼鏡鏡片設計如同多個同心圓，兼顧遠近視力。缺點是價格較高、視力穩定度略低，但對部分族群仍是有效選擇。

老花眼無法完全預防，但可透過眼睛保養和早期矯正延緩不適。正確認識老化現象、接受適合自己的矯正方式，是維持生活品質的重要關鍵。

