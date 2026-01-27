老花鏡竟變時髦神品？許路兒示範「逆齡妝容」：加了這光澤，網驚：這狀態根本20歲！

（圖/許路兒IG）

當眾人還在煩惱老花眼鏡會顯老氣時，許路兒早已將它化為風格的一部分。許路兒真正把老化完美的隱身起來，就算近距離檢視她的臉，你只看到的是妝感極其年輕且搭配超好看的時髦眼鏡，完全令人意想不到它居然是多膠老花鏡框！許路兒的完美展示，讓大家都想要好好學她化妝和配戴好看的多焦眼鏡，這樣的美貌打扮讓，你再也不用在外面吃飯看不到菜單而慌張，優雅不出糗就從妝容搭眼鏡做起！

（圖/許路兒IG）

原來許路兒佩戴的是OWNDAYS最新多膠鏡框，太年輕太好看。（圖/許路兒IG）

一起來看看許路兒的妝容打扮如何達成戴眼鏡依然超年輕又兼具美貌！

重點 1：撐起氣場的「成熟水光唇」

鏡框存在感強時，唇妝就是視覺的重心。許路兒偏好的不是幼態甜美，而是「有深度的水光感」。這種妝效能穩住氣場，在近距離交流時顯得優雅且充滿力量。

原來她用的是TOM FORD 情慾無花果限定版：絲絨霧光唇膏是無花果紅棕色調，霧感中帶有絲滑豐潤，能與膚色完美融合，是極簡穿搭的定海神針，難怪這麼時髦。而經常發現許路兒的唇很水光年輕，就是靠這款TOM FORD奢華水唇萃， 獨特的玫瑰蜜桃光澤，疊擦在唇部中心，能創造立體感，讓唇瓣看起來更澎潤誘人。

TOM FORD 情慾無花果限定版設計師絲絨霧光唇膏#50,＃52,#16，3g/2,200元。（圖/品牌提供，許路兒ig）

TOM FORD 情慾無花果限定版設計師奢華水唇萃2.7ml／2,000元。（圖/品牌提供，許路兒ig）

重點 2：天生好唇的「逆齡底盤」

高段位正妹的秘密，在於「唇況」本身。平整無紋、邊緣乾淨的雙唇，即便沒擦口紅也顯年輕。透過BOBBI BROWN 晶鑽系列的修護潤色護唇膏，絕對是模特兒後台必備，校正暗沉唇色，讓後續唇妝更服貼的護唇膏。而想要有豐盈感，可以試試水晶豐盈護唇油，輕輕一上打造如玻璃珠般的鏡面光澤，視覺年齡瞬間減 5 歲。

如果你想要輕感豐潤氛圍，試試全新ADDICTION 2026春妝的癮誘系列，包括琉光唇露， 質地極輕不黏膩，珊瑚粉色系能平衡眼鏡帶來的厚重感。而晶幻唇露則能隨唇部水分變色的透明金基底，適合隨手一抹補出好氣色。

BOBBI BROWN 晶鑽修護潤色護唇膏/1,200元（圖/品牌提供）

BOBBI BROWN 晶鑽水晶豐盈護唇油 /1,300元。（圖/品牌提供）

ADDICTION 癮誘琉光唇露、癮誘晶幻唇露 3.8ml／1,100元。（圖/品牌提供）

重點 3：好感爆棚的「無辜戀愛感」

許路兒的妝容從不「用力過猛」。她擅長利用水潤、微紅的色調，營造出一種「今天心情很好、狀態很對」的氛圍。小編建議也可以選擇 NARS 激情過後水光唇膏，這款唇膏是打造「柔軟感」的神器，莓果調的輕透色彩，能修飾原生唇色，展現讓人忍不住想親近的溫柔魅力。

NARS 激情過後水光唇膏 1.5g/1,200元。（圖/品牌提供）

重點 4：眼妝越簡約，質地越關鍵

戴眼鏡最忌眼妝過濃。許路兒的策略是：用透過不同質地的眼影玩轉光影層次。高級感的隱形立體妝容就靠TOM FORD 高級訂製四格眼盤 (#20 Disco Dust)， 結合細閃與霧面，透過光影堆疊，讓眼神在鏡片後依然深邃有神。或者想要細緻超近距離也不出糗的眼色，小編也推薦試試單色眼影型態的ADDICTION 絢癮無邊際眼采，擁有三種質地，可選擇珠光，鑽石光或裸光，即便只抹一層，也能讓眼神立體耐看，保證畫出最幼態的眼妝。

TOM FORD 情慾無花果限定版高級訂製四格眼盤/3,500元。（圖/品牌提供，黃筱婷攝）

ADDICTION 絢癮無邊際眼采(珠光質地)／640元。（圖/品牌提供）

ADDICTION 絢癮無邊際眼采(左上：鑽石光，剩下三個是裸光質地)／640元。（圖/品牌提供）









