老菩薩快樂上學去 百福學堂圓夢想

台中沙鹿，有一處特別的長照據點，位於慈濟沙鹿聯絡處，巧妙地將現場打造成"長輩的小學校"。為長輩準備制服、書包、值日生制度，還有榮譽榜和慶生會，中午有現煮的美味素食便當。讓每次報到都像踏入校園。許多長輩年輕時沒機會上學，現在來上課，不只增進體力與人際互動，更圓了一個期待許久的上學夢。

73歲的林阿員，來到長照據點已經7年多，從一開始拄著拐杖，到現在行動自如。長照據點學員 林阿員：「現在如果要上學的日子，清早起來 書包衣服穿一穿，書包揹著 就想來上學，來這邊師姊們都很好，大家有什麼就都會分享。」

83歲的王移華，6年多前中風，在這裡上課，精神跟體力也進步許多。長照據點學員 王移華：「人家學纏繞畫 教什麼就學什麼，樣樣都學 學得很快樂。」

慈濟沙鹿聯絡處長照據點，取名百福學堂，為了讓長輩有真正上學的感覺，特別製作夏季冬季三套制服，還準備書包。有值日生負責打掃，班上甚至有榮譽榜，也會定期辦理慶生會，中午的素食午餐，是長輩們最期待的，大家一到據點就先把便當盒放進籃子，由志工協助分裝。所有安排，都希望讓長輩感受到上學的樂趣。慈濟志工 蔡桂紅：「因為有些菩薩，他們這輩子都沒有上過學，所以當他們穿制服揹書包，來到我們百福學堂，他們是非常地快樂，他們覺得說我終於可以上學了。」

沙鹿百福學堂，把據點打造成溫暖的小學堂，讓每一次上學日，都成為長輩最期待的時刻。「敬禮 謝謝老師。」

