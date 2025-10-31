老菸槍久咳不癒！醫激推「1類食物」潤肺 抗癌又防老化

記者鄭玉如／台北報導

秋天「燥氣當令」，補充白色食材有助潤肺。中醫師余雅雯分享，一名老翁是老菸槍，飲食重口味又常喝酒，長期下來對喉嚨、肺部造成負擔，入秋後感冒就咳嗽咳不停，經過藥物調理外，他在醫師建議下，還多攝取「白色食材」，如山藥、蓮藕、白木耳等，喉嚨乾癢與痰濃問題明顯改善，其中的白木耳還能防止皮膚老化、延緩老年斑形成。

余雅雯在臉書粉專指出，一名老翁從年輕開始抽菸，每次感冒就咳不停，痰又黃又濃，連藥物治療都難以完全改善，再加上飲食重口味，喜歡吃辛辣下酒菜，並搭配酒類飲品，長期下來，對喉嚨與肺部造成負擔。入秋後他因小腿皮膚乾燥，出現脫皮發癢的狀況，咳嗽也一直未癒，遂至門診做治療。

余雅雯提到，除了幫老翁進行藥物調理，更建議他在飲食中加入「涼潤的白色食材」，例如山藥、蓮藕、白木耳等，這類食材富含膠質，有助於潤肺、生津。老翁配合調整飲食，下酒菜改以白色食材入菜，幾週後喉嚨乾癢與痰濃問題逐漸改善，小腿皮膚也不再乾癢，氣色甚至跟著變好。

余雅雯解釋，秋季空氣濕度下降，人體容易缺水，「秋燥」症狀隨之出現，如乾咳、鼻塞、皮膚乾癢、口乾舌燥、排便不順等，中醫強調「秋燥傷肺，潤為養生之本」，白色食物如白木耳、山藥、蓮藕、百合、梨子等，最適合入秋時節食用，此外，富含膠質或質地黏稠的食物，潤燥效果更佳。

而白木耳與黑木耳的營養價值相近，富含蛋白質、碳水化合物、膳食纖維、鈣、磷、鐵、胡蘿蔔素、維生素B2、多醣體與植物性膠質等。有助於補血健骨、促進腸胃蠕動、減少脂肪吸收、抗病毒與抗腫瘤，其中白木耳還能防止皮膚老化、延緩老年斑形成，黑木耳則在改善血液循環、降低血液黏稠度方面較突出，有助預防心血管疾病，兩者搭配食用更佳。

