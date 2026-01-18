老菸槍嘴破3個月拖延就醫 確診口腔癌

林佳逢醫師呼籲，若口腔內潰瘍、腫塊超過兩週未癒合，或出現白斑、紅斑等變化，應及早就醫檢查。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕民眾口腔內出現嘴破時，常誤以為只是火氣大、咬到或作息不正常所致，覺得過幾天就會好。光田綜合醫院耳鼻喉頭頸部醫師林佳逢指出，口腔內潰瘍或腫塊若超過兩週仍未癒合，就不只是單純的嘴破，而可能是口腔癌的早期警訊。

台中市一名53歲黃先生，3個多月前開始出現左側臉頰內側反覆嘴破，伴隨著不規則突起的腫塊，但因幾乎沒有明顯疼痛，吃飯、說話也勉強還能應付，便一直沒有就醫，只當是小毛病，直到腫塊逐漸變大，甚至延伸到嘴角，張口感到卡卡不順，黃先生才前往醫院檢查。

廣告 廣告

檢查發現，黃先生左側臉頰黏膜已有約2×1.5公分腫瘤，雖然疼痛感不明顯，卻已造成口腔異物感與張口受限，經切片檢查，證實為惡性腫瘤，後續透過電腦斷層與正子攝影確認分期，確診為第2期口腔癌。

黃先生長年有抽菸、飲酒習慣，屬於口腔癌的高風險族群之一，他經過手術切除腫瘤，並同步處理口角及部分臉部病灶，術後傷口癒合情況良好，目前持續門診追蹤。

林佳逢表示，口腔癌在台灣仍以抽菸、嚼檳榔及飲酒為主要危險因子，長期刺激口腔黏膜，往往經年累月才出現癌變，若發現口腔內潰瘍、腫塊超過2週仍未癒合，或出現白斑、紅斑等異常變化，應及早就醫檢查，切勿自行拖延，才能把握治療黃金期。

【看原文連結】

更多自由時報報導

別只當代糖吃！研究揭「羅漢果」隱藏實力：竟是抗老神物

健康網》50+熟女揪出掉髮元凶 醫：4種堅果吃錯、吃多狂掉髮

曾是萬事達卡副總裁慘淪外送員 阿北放下自尊悲吐原因

健康網》低溫致聽力驟降 「耳中風」風險升

