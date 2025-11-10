老菸槍注意！喘不過氣恐是「COPD」警訊 年奪6千命

慢性阻塞性肺病（COPD）已連續10年名列國人十大死因之一，每年超過6000人因此失去生命！對此，北市衛生局提醒「遠離『COPD』，戒菸及拒絕所有菸品就對了！」，並呼籲民眾若有呼吸困難症狀，應及早尋求醫療協助。

慢性阻塞性肺病（COPD）已連續10年名列國人十大死因之一，每年超過6,000人因此失去生命！（圖／Photo AC）

北市衛生局黃建華局長表示，研究證實任何形式的菸品，包含電子煙與加熱菸，都對健康有害。菸品中的有害物質會傷害呼吸道的粘膜及纖毛，造成咳嗽、咳痰、降低免疫力，容易惡化為支氣管炎及肺炎。COPD是一種呼吸道長期發炎，導致呼吸道阻塞，使氣體無法通暢地進出呼吸道的疾病，典型症狀為「咳、痰、悶、喘」。他也提醒，民眾如果出現呼吸困難症狀時，應及早戒菸並尋求治療，以減緩病情惡化，改善生活品質。

廣告 廣告

另外，國泰綜合醫院張嘉修醫師指出，「菸害」是罹患COPD最大的危險因子。國外研究顯示，吸菸者罹患肺阻塞的風險較非吸菸者高出6.3倍。COPD特點是「氣道長期發炎、呼吸道狹窄」，病人會越來越喘、越來越容易咳嗽，甚至走幾步路就會喘不過氣，並且肺功能一旦受損，就難以恢復。

張嘉修表示，目前我國約有10多萬名COPD患者，但實際上仍有許多人未被診斷。一般人常將「慢性咳嗽」、「容易喘」誤以為是老化或感冒，其實這可能是肺功能惡化的警訊。預防COPD最有效的方法就是「戒菸」，戒菸越早，肺功能下降的速度越慢；早期發現、及早治療，更可以減少急性發作與住院風險。

預防COPD最有效的方法就是「戒菸」，戒菸越早，肺功能下降的速度越慢。（圖／Photo AC）

對此，國泰綜合醫院魏芳君護理部主任也分享了一名案例表示，一位70歲張姓患者，每天抽40支菸、菸齡42年，因常出現咳嗽、痰多與爬樓梯喘不過氣的情形就醫，經確診為COPD，院方透過醫病共享決策說明疾病嚴重度與吸菸的相關性，增強其戒菸動機，並轉介至戒菸門診接受尼古丁替代療法與戒菸衛教行為輔導。

廣告 廣告

魏芳君表示，雖然該患者剛停菸時仍有想吸菸的念頭及精神不濟情形，但在醫事人員的鼓勵下，堅持戒菸決心，3個月後成功戒斷菸品，不再需要使用戒菸貼片。目前患者持續回診，並在個案管理師追蹤關懷及協助建立規律運動與均衡飲食習慣之下，已找回正常生活。

延伸閱讀

鳳凰來了！颱風假改中央決定？近2萬人網路投票結果震撼出爐

鳳凰接近將迅速減弱 賈新興估11/12晚「雲林一帶」登陸

蔣萬安贏定了？派誰都沒差 王世堅曝三點「民進黨95%會輸」