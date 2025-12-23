老菸槍注意！立院三讀汽機車駕駛行駛間持煙、抽菸都要罰1200元

立法院今（12/23）三讀通過《道交條例》修正案，汽、機車駕駛手持香菸或抽菸，影響到他人行車安全，處1200元罰鍰。資料照片



老菸槍注意！立法院今（12/23）三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，汽、機車駕駛手持香菸或抽菸，影響到他人行車安全，處1200元罰鍰。機車駕駛人在行駛道路時使用手機，罰鍰也提高到1200元。

習慣在等紅綠燈時抽根菸的駕駛注意了，立法院三讀通過《道交條例》修正案，汽機車駕駛人行駛於道路，手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全行為者，罰鍰從新台幣600元，提高至1200元。

現行汽車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦通話、數據通訊，可罰3000元，機車駕駛人則罰1000元。三讀條文也加重罰金，將機車駕駛人的罰鍰提高至1200元。

另外，今年五月在新北市三峽區北大國小外發生重大車禍，考量學校、醫院周遭為兒少、高齡者等交通弱勢族群高用路需求路段，三讀條文也明定，行經設有學校、醫院標誌的路段，不減速慢行，而致人受傷或死亡依法應負刑事責任者，得加重其刑二分之一。

為加強防堵毒駕問題，避免因尿液檢驗報告時間過長，讓警方無法在法定的2個月內舉發，道指不能吊扣毒駕駕駛人執照，造成管理漏洞，三讀條文明定，駕駛人進行酒駕或毒駕測試檢定案件，舉發期日應自測試檢定終結日起算，而已送鑑定者，改為自鑑定終結之日起算。

