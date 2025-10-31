老菸槍狂咳嗽「痰又黃又濃」 醫推「這食物」潤肺止咳、增強免疫功能

中醫說「一種食材」能潤肺止咳、增強免疫功能。示意圖／PhotoAC

一名老爺爺是從年輕就抽菸到老的「老菸槍」，常常一感冒就咳個不停，痰又黃又濃，連藥物治療都難以完全改善，家人帶他去看中醫，醫生請他配合調整飲食，多吃「這項食物」，幾週後，爺爺喉嚨乾癢與痰濃問題明顯改善。中醫說，這樣食物不僅可以潤肺止咳，還可以增強免疫功能、有助預防心血管疾病。

中醫師余雅雯在臉書粉絲頁「上璽中醫 余雅雯 中醫師」發文指出，這名老爺爺不僅是個老菸槍，又愛吃重口味、辛辣下酒菜，經常搭配酒類飲品，長期下來對喉嚨與肺部造成相當負擔。入秋後，老爺爺開始出現小腿皮膚乾燥、甚至脫皮發癢的狀況，感冒與咳嗽也越拖越久。

直到老爺爺到醫院看診，醫生除了開藥調理他的身體，也建議他在日常飲食中多加入一些「涼潤的白色食材」，如山藥、蓮藕、白木耳，這些食材富含膠質，能潤肺、生津，對「秋燥」造成的乾咳、皮膚乾癢等症狀都有良好的緩解效果。老爺爺的家人配合飲食調整，幾週後，老爺爺喉嚨乾癢與痰濃問題明顯改善，小腿皮膚也不再乾癢，連氣色都比以前好上許多。余雅雯說，木耳真的是很好的食材。

黑木耳入腎：補血潤燥、強筋健體

傳統中醫認為，黑色入腎。黑木耳味甘、性平，具有滋養潤燥、潤腸通便、補氣生血等功效，能改善便祕、痔瘡、腰痠腿軟與肢體麻木等問題。此外，黑木耳還可幫助調整血液黏稠度，預防血管硬化、心肌梗塞與腦中風，是氣血不足者或中老年人的理想食材。

白木耳入肺：潤肺止咳、滋陰養胃

醫生說白木耳可以潤肺止咳、滋陰養胃。圖／百度

白木耳味甘、性平，「白色入肺」，能養肺潤燥、生津止咳、滋陰益胃。常用於改善無痰乾咳、痰中帶血、腸燥便祕、老年性喘息，或病後體虛、虛熱口渴、胃口不佳等症狀。余雅雯說，白木耳富含天然膠質與多醣體，被譽為「菌中之冠」。它不像一般人以為的「寒涼食物」，反而性質溫和、滋補力強。由於營養豐富又價格平實，近年來更被許多孕婦視為平價燕窩，用來養顏美容、潤肺生津。

余雅雯提醒，秋季空氣濕度下降，人體容易缺水，「秋燥」症狀如乾咳、鼻塞、皮膚乾癢、口乾舌燥、排便不順等，都是常見的症狀。中醫強調「秋燥傷肺，潤為養生之本」。白色食物如白木耳、山藥、蓮藕等，性平而潤，最適合入秋時節食用。此外，富含膠質或質地黏稠的食物，潤燥效果更佳。



