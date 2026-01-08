老董爸看不起入贅婿，她當30年夾心餅乾快窒息！劉黎兒點破：不強求和解，才有機會解開心結
Q：我是美慧，今年56歲，老公57歲，結婚育有兩個兒子各為29歲與27歲，都已獨立成家。我的問題是我82歲父親跟我老公的關係惡化到不行，說穿了是我爸長年霸凌我老公，讓他很崩潰，我實在不知如何是好。我也希望他們能和解，更希望老爸能想開些，否則成了打不開的死結，讓我心頭永遠都痛著！
我是三姊妹的老大，下面還有兩個已出嫁的妹妹，各為50歲與47歲。老爸早年開了一家建材公司，因為我是長女，老公答應入贅才結婚。
老公當時承諾繼承老爸事業，還辭掉原本高薪工作。我們結婚後，老爸事業不斷擴大，老公當總經理，我則管理公司財務，但公司的事都由董事長老爸獨斷決定，完全不聽別人建議，也瞧不起入贅的老公。結果老爸觀念跟不上時代，生意越來越差，3年前被迫縮小，1年半前赤字嚴重，只好收掉公司，我跟老公也另外找工作，現在都在外頭上班。
雖然公司收掉，老爸還是有許多老本及房產，生活水準不受太大影響，但長年被稱為「董仔」的老爸，失去過去榮光，無法接受現況，每天都在罵人，尤其怪罪我老公，表示人生都被他毀了，只要照面就說個不停！在我聽來每句都很過分。
其實老爸也過了80歲，早該退休，而且毀掉事業的就是老爸本人，他離開建設業現場太久了，對於進貨等判斷都很脫節，卻對此毫無自覺，反而認為都是我老公不夠賣力，營業能力不足。但我知道，如果老爸聽老公意見，公司不會衰敗至此！雖然公司是老爸同意下決定歇業的，但最不甘願的還是他，總幻想有轉機，或許還大有可為！
我覺得很對不起老公，他長年忍受老爸霸凌，從沒要求離婚，這是因為他真的很愛我，也很愛我的家庭。但老爸卻從不這麼想，他不覺得我老公是把自己人生賠給我們，還覺得是他佔了便宜！
他們的關係在公司收掉後更是惡化到不行，老爸甚至亂扯老公挪用公款等，但公司的錢是我在管，我最清楚這些都是誣賴。我猜想老爸或許因為失去公司，出現「妄想」等精神混亂，但他不肯去看醫生，成天拿我老公出氣。
甚至老爸在我去年結婚的長子夫妻面前，大罵我老公是咬布袋的老鼠、是小偷。雖然長年來都如此，但在新媳婦面前也不顧我老公情面，讓我老公快崩潰，抓狂到比出拳頭。
當然，我老公不會真的傷人，但又被老爸說成是搞垮人生不夠、居然還敢要揍人，導致老公去看精神科拿助眠藥才能睡覺，也才能去上班！
我們跟爸媽住在相鄰的兩棟洋房，雖然各自開伙，但老爸找人，不能不去挨罵，讓我們都想搬出去了。雖然我媽跟兩個妹妹不斷勸爸爸，不該如此想我老公，但老爸就是想不通，還變本加厲。
我已當了30年的夾心餅乾，覺得老爸太過份，有時覺得反正也沒有需要繼承的家業了，乾脆放老公自由。但老公想跟我廝守，我更不忍，想請問是否有方法可以讓兩個人和解？
A：美慧好，當了30年夾心餅乾，真的辛苦了！我想妳父親已經很難改變他的想法，或許他真有「老人妄想症」，才會說出妳先生挪用公款等虛妄的話，最好請你母親帶他去看醫生。或許他也只是執迷不悟的老頑固，要改變他對妳先生的成見也很困難。
我通常認為許多事該有答案，但妳期待和解是無解的，是不可能的！
所以只好請妳先生理解，不是他不好，而是妳父親已無可救藥！妳也無須費力促成兩人和解，大家共事時，妳爸都無法尊重妳先生了，現在妄想自己事業是被搞垮，更不可能想和好。
妳父親希望女婿入贅繼承，卻又瞧不起入贅者的矛盾，他自己一點也沒自覺，既然一開始沒好感，當然也不可能「和好如初」。
許多死結只有時間才能打開，或許哪天妳父親的好友分析狀況讓他瞭解，他才會恍然大悟自己過時，但對獨裁的創業者而言，要承認錯誤大概不容易吧！
妳跟先生30年來互相尊重，又有不被妳父親輕易摧毀的愛情，這樣就是最大的幸運，好好珍惜。他們翁婿合不來也無所謂，不必把自己想作夾心餅乾，不強求和解，和解才有可能到來！
★夫妻、親子、家庭、退休、空巢期、心事...中年後的人生疑難雜症，歡迎私訊幸福熟齡粉專，將有機會獲得劉黎兒老師以專欄形式回應
