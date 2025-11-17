桃園一知名企業董事長帶著三個身高180公分、事業有成但遲遲未婚的兒子前往婚介中心尋找良緣。原來，這位白手起家的企業家有獨特的家庭教育方式，要求兒子出社會後薪水全數上繳，直到結婚當天才會連本帶利歸還，還贈送房

老董「三兒薪水全上繳」 婚禮日「連本帶利歸還再送房」。(圖／TVBS)

桃園一位知名企業董事長為了讓三個事業有成但遲遲未婚的兒子成家，親自帶著他們前往婚介中心尋找良緣。這三位身高均達180公分、在家族企業擔任店經理的30多歲男子，因秉持「事業未成，何以家為」的理念而遲遲未婚。然而，他們的父親已準備好豐厚的結婚基金，並承諾在婚禮當天歸還孩子們上繳的全部薪資，還會額外贈送一間房子作為嫁妝，只盼孩子們能早日步入婚姻殿堂。

因秉持「事業未成，何以家為」的理念而遲遲未婚。(圖／TVBS)

這位董事長駕駛著進口車來到so美滿服務中心的小巷，遞上名片表明來意時，讓中心的工作人員十分驚訝。原來這位白手起家的企業家有著獨特的家庭教育方式，要求三個兒子出社會後薪水全數上繳，直到結婚當天才會連本帶利歸還，並贈送房產作為結婚禮物。這三兄弟對事業有著不同的使命感，老大認為作為繼承人應該做好榜樣給弟弟妹妹看，老二則想不辜負父親的辛勞，最小的則希望一定要拼出一番事業。

結婚當天才會連本帶利歸還，並贈送房產作為結婚禮物。(圖／TVBS)

美滿服務中心為這三位董事長之子安排了一對一聯誼活動，希望能幫助他們找到理想對象。這樣的情況與現今許多年輕人因為經濟壓力而不敢結婚形成鮮明對比。在婚介中心接受訪問的民眾普遍表示，結婚不僅需要愛情，還需要經濟穩定，並且會權衡單身與成家後哪種生活方式更舒適。在當前物價高漲的環境下，許多人寧願選擇獨自生活，正如那首歌所唱的：「我寂寞寂寞就好。」

