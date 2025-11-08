老蔣劇中稱叛徒「殺無赦」！鄭麗文反獻花追思…周玉蔻：看劇的中國人皆會看不起鄭、如今的國民黨
國民黨主席鄭麗文今（8日）出席統派組織舉辦的白色恐怖受難者慰靈活動，不過追思對象中卻出現過去遭前總統蔣介石處決的「匪諜」吳石、朱楓等人，引發外界抨擊。對此，資深媒體人周玉蔻指出，中國統戰戲劇「沈默的榮耀」劇情中，吳石等人本僅判重刑免死，但蔣認為對黨國二心者，寬容無法使其心悅誠服，既然背叛就「殺無赦」。周玉蔻直言：「所有看了這部連續劇的中國人都會恥笑、看不起鄭麗文和現今的國民黨。」
周玉蔻提到，「沈默的榮耀」最後一集，吳石被抓，蔣介石氣壞了，他一手提拔的親信，中華民國國防部參謀次長，是長期埋伏在國民黨內的共諜。劇中，老蔣和兒子蔣經國談到退無可退：「如果台灣再不保，我們不就真的成了孤魂野鬼了嗎？」
周玉蔻說，吳石等人涉共諜案，蔣經國向父親蔣介石報告「吳石案審判小組」呈給國防部的判決結論：「判重刑，但免去死刑」。蔣介石回說：「對黨國二心者，無論你如何寬容待之，都不會讓他們心悅誠服，既背叛、殺無赦！」
周玉蔻說，蔣經國轉達蔣介石指示，下令對吳石、聶𣌀、朱諶之、陳寶倉等共諜執行死刑，「蔣介石，中國國民黨總裁；蔣經國，中國國民黨故主席；今天向吳石致意追念的鄭麗文，中國國民黨現任主席。」
周玉蔻直言，所有看了「沈默的榮耀」這部連續劇的中國人，都會恥笑、看不起鄭麗文和現今的國民黨。
(圖片來源：三立新聞網、周玉蔻臉書)
更多放言報導
重啟核電下一炸彈？！無感賴清德大危機？！周玉蔻重批卓內閣「領導風格嚇死人」懸崖邊煞車：2026選戰不崩盤也半條命
股利補充保費急喊卡...周玉蔻酸「卓榮泰又懸崖勒馬一次」！諷：石崇良還人模人樣的開一個硬凹記者會
其他人也在看
支持傅崐萁修立院黨團總召選舉內規？ 鄭麗文：我不會過問
立院國民黨團今突襲修改內規，將原黨團總召連選僅得連任一次規定刪除，為現任黨團總召傅崐萁「萬年永任」清除障礙。傳出傅突襲前，取得黨主席鄭麗文同意。鄭下午受訪澄清，自己從未介入黨團內部選舉。太報 ・ 1 天前
補充保費新制政院喊卡 石崇良稱只是想法.沒有不溝通
政治中心／綜合報導衛福部長石崇良拋出健保補充保費新制構想，引發爭議，石崇良今天親上火線回應，表示健保不能倒，健保改革也不會停，但現階段都在討論，聽取意見中，不是既定形成的政策，請大家放心。補充保費新制才宣布七個小時就喊卡，衛福部長石崇良成了眾矢之的。補充保費新制引發爭議，衛福部長石崇良親上火線說明。（圖／民視新聞）衛福部長石崇良：「（上次金管會也說不知道相關細節）ok好，我想這個政策當然在我們內部，討論了許久，但還是沒有經過正式啟動，不會是只有部長的個人發言而已，現階段只是在討論的過程，並不是一個既定已經形成的政策，也讓大家放心。」股利、利息成目標，補充保費新制還在討論階段就引發爭議。（圖／民視新聞）要拿股利，利息，租金所得開刀，主管機關之一的金管會卻說不知道，石崇良澄清再澄清，強調政策只是在討論階段，還沒有正式啟動。衛福部長石崇良：「對於很多民眾的誤解，當然我們持續的在交換意見，然後對外去說明，為了讓這個不要讓很多誤解，以訛傳訛的擴大，健保的財務確實有它改革的必要性，這樣的討論這樣的議題，也會不斷的持續進行，所以健保改革不會停。」健保不能倒，健保改革也不會停，問題是新制還沒上路，就被轟得滿頭包，行政院固然反應迅速，馬上暫緩，但已經重創石崇良威信。衛福部長石崇良：「（會不會擔心部長的威信），這個從來沒有想過，我知道這一題是每一個部長，都會被問到的問題，大概是部長何時下台，這個是每一個部長，好像經常會被問的問題，不過呢去留從來不在我心中，那麼只有想把事情做好。」今年九月一日才走馬上任的石崇良，一路從衛福部基層做起，曾任健保署長，卻沒想到就職還不滿三個月，就引爆健保爭議，連去留都成為話題。原文出處：補充保費新制政院急喊卡 石崇良親上火線這樣說 更多民視新聞報導謝長廷獲頒日本最高榮譽！中國外交部竟跳腳：幫台獨撐腰1分鐘看到「27年來最真實的陳亭妃」 形象影片釋出反應熱烈迎戰陳以信？KMT台南初選山雨欲來 謝龍介稱：我準備跟賴清德對決民視影音 ・ 1 天前
政府關門惹禍！ 美40機場大砍1200班機 民眾改租車出行
隨著政府關門危機持續惡化，FAA為減輕人手不足的壓力，開始在全國40個主要機場減少4%的航班，並計劃在下週五前逐步將減少幅度提高到10%。這項措施立即對全國航空交通造成重大影響，紐澤西紐瓦克機場週五一度被迫關閉，華府雷根機場則取消了降落服務。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
鄭麗文出席白恐追思 他也酸：改名投降黨
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文今（8）日出席「台灣地區政治受難人互助會」舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，因綠營質疑追思名單包括中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石，批評鄭麗文敵...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
追思白恐「共諜」 鄭麗文：不能再憂讒畏譏
國民黨主席鄭麗文，今（8）出席「白色恐怖追思大會」，三度「90度鞠躬」獻花；但其中悼念對象，包含當年潛伏在國軍裡面的「中共間諜」吳石、陳寶倉等人，引發黨內質疑。對此，鄭麗文強調，不能再為選票考量而扭曲歷史，這場活動也不是將「吳石」作為主角。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
彌陀虱目魚節「藍綠委搶海線票」！ 台下互動熱「綠委4缺1」
高雄彌陀虱目魚節今天登場，有意角逐高雄市長大位的藍綠立委，也都到場，來海線搶票，台下互動備受關注，但被發現綠委4缺1，林岱樺表示，因為行程來不及才沒有參加，而場邊也有諧音梗小插曲，彌陀區主場立委邱志偉...華視 ・ 9 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 17 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
女主播曝「不喜歡用免治馬桶」原因掀論戰！ 肛門科醫師點一關鍵：我也不用
到日本旅遊幾乎隨處可見他們的廁所都採用了「免治馬桶」，在如廁後方便清潔獲得不少使用者的青睞。但其實在日本也有一部分的人不是免治馬桶的愛好者，日前就有一名電視新聞女主播在節目中透露她不喜歡使用免治馬桶，理由是她擔心噴嘴的衛生問題，言論一出立刻引發眾人熱烈討論；節目中也有一名肛門內科醫師表示，她自己也不會使用免治馬桶，並點出使用時應注意的1大關鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 19 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前
不倫王子慘了！粿粿遭爆被經紀公司除名解約 經紀人「真實反應」曝
范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。如今網路瘋傳粿粿已遭經紀公司好看娛樂除名解約，對此經紀公司沒有回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 13 小時前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 1 天前
鳳凰颱風升級變「中颱」 3縣市侵襲機率破6成
鳳凰颱風升級變「中颱」 3縣市侵襲機率破6成EBC東森新聞 ・ 17 小時前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前