老蔣劇中稱叛徒「殺無赦」！鄭麗文反獻花追思…周玉蔻：看劇的中國人皆會看不起鄭、如今的國民黨

國民黨主席鄭麗文今（8日）出席統派組織舉辦的白色恐怖受難者慰靈活動，不過追思對象中卻出現過去遭前總統蔣介石處決的「匪諜」吳石、朱楓等人，引發外界抨擊。對此，資深媒體人周玉蔻指出，中國統戰戲劇「沈默的榮耀」劇情中，吳石等人本僅判重刑免死，但蔣認為對黨國二心者，寬容無法使其心悅誠服，既然背叛就「殺無赦」。周玉蔻直言：「所有看了這部連續劇的中國人都會恥笑、看不起鄭麗文和現今的國民黨。」

周玉蔻提到，「沈默的榮耀」最後一集，吳石被抓，蔣介石氣壞了，他一手提拔的親信，中華民國國防部參謀次長，是長期埋伏在國民黨內的共諜。劇中，老蔣和兒子蔣經國談到退無可退：「如果台灣再不保，我們不就真的成了孤魂野鬼了嗎？」

周玉蔻說，吳石等人涉共諜案，蔣經國向父親蔣介石報告「吳石案審判小組」呈給國防部的判決結論：「判重刑，但免去死刑」。蔣介石回說：「對黨國二心者，無論你如何寬容待之，都不會讓他們心悅誠服，既背叛、殺無赦！」

周玉蔻說，蔣經國轉達蔣介石指示，下令對吳石、聶𣌀、朱諶之、陳寶倉等共諜執行死刑，「蔣介石，中國國民黨總裁；蔣經國，中國國民黨故主席；今天向吳石致意追念的鄭麗文，中國國民黨現任主席。」

周玉蔻直言，所有看了「沈默的榮耀」這部連續劇的中國人，都會恥笑、看不起鄭麗文和現今的國民黨。

(圖片來源：三立新聞網、周玉蔻臉書)

