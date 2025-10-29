老蕭獻聲孝親獎「傳遞孝順力量」
第4屆「旺旺孝親獎」孝親楷模推薦暨孝親短影片頒獎典禮29日在湖南長沙舉行，擔任「旺旺孝親獎」的榮譽大使兼評審團榮譽主席蕭敬騰（老蕭），昨雖未到場，他仍非常有心地錄了一段影片，他在影片中首先恭喜所有獲獎者，「你們的作品，展現了最真誠的情感，也傳遞了孝順的力量，這些動人的故事，提醒我們『孝順不只是一句口號，而是一種需要落實在生活裡的習慣』。」
蕭敬騰提到，雖然因為工作行程的關係，無法親自到典禮現場，「但我的心與大家同在，希望透過『旺旺孝親獎』讓孝順成為一種習慣，讓愛和陪伴成為我們生命中最自然的風景，再一次恭喜所有得獎者，也感謝每一位參與的朋友，因為有你們，孝順的精神才能持續傳遞、溫暖更多人。」
〈牽不到你的手〉勾淚
葛兆恩（寶弟）昨擔任表演嘉賓，他演唱已故父親高凌風的經典歌組曲，包括〈惱人的秋風〉、〈大眼睛〉、〈冬天裡的一把火〉，「這些歌是我每天必聽的，這次特別準備新的編曲，既不老套也不失原味。」最後原曲獻唱了〈牽不到你的手〉這首歌，唱到歌詞中「來不及告訴我你就走」，情緒一時激動，忍不住淚崩，台上哽咽唱不下去，停頓了數10秒，令不少嘉賓也感動落淚。
寶弟透露選唱這首歌的原因，「每次唱到這首歌，就會想起跟父親一起表演的時候。」從父親高凌風身上，學到許多做人道理，像是守時、禮貌、誠信，他用熟悉旋律唱出最深的思念，向天上的父親致敬。
深受父親的話影響
問他上台前的「儀式」，「放輕鬆，有時候會在演出前幾天先去看看老爸。」那不僅是習慣，更是一種精神上的依靠。他在父逝之後，曾找卡帶重聽一遍父親的歌，笑說其實喜歡比較偏冷門的歌，像是〈一個小故事〉、〈七束心香〉。他也分享父親曾對他說過的一句話「人生沒有死結，只要有耐心，再複雜的結都會解開」深深影響著他。
