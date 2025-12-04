老藍男！繼稱蘇巧慧「市長不是穿得漂亮」後、李四川歧視女性事件又一樁...接受女主持人訪問談水庫主觀認為「妳可能聽不懂」對方尷尬回「我知道」

台北市副市長李四川昨（3日）於訪談節目《下班瀚你聊》中鬆口，將參加國民黨2026年新北市長初選，並大談對於新北市的願景，但在談論到翡翠水庫時，卻直接對女主持人雪寶說，「這個你可能聽不懂」，歧視女性意味濃厚。

將代表民進黨參選2026新北市長的立委蘇巧慧日前表示，不論對手是誰，她的觀念新穎，並有「年輕、有創意、會做事」的優勢。李四川卻對此發出「歧視女性」的言論，稱「施政並非穿著漂亮」。

不料，時隔不到一個月，李四川又爆出疑似歧視女性爭議。昨日他參加訪談節目《下班瀚你聊》時，暢談對於新北市的建設與願景，但在講到翡翠水庫的供水是雙北共用時，卻「主觀」認為，女主持人雪寶不了解，直接說，「這個妳可能聽不懂」。而當下雪寶也尷尬回應，「我知道」。

（圖片來源：下班瀚你聊）

