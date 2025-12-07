老藝人討飯吃尊嚴被踐踏 曹西平目睹社會殘酷

〔記者林南谷／台北報導〕資深藝人曹西平10幾歲出道，跑夜總會碼頭表演，想起當時告訴自己要存錢，因為賺錢很辛苦；入行演藝圈前，曹西平也常告訴自己：「絕不當一個空有名氣沒有錢的歌星。」

6日曹西平在臉書發文打破沉默表示，他的年代就是叫「歌星」，來來去去都一直在娛樂事業中打滾討飯吃，看到太多人的大起大落，「年輕好的時候花錢不把錢當錢看，玩女人、賭博、喝酒、打牌什麼都來，每天都在花天酒地胡搞瞎搞過生活。」

想起這些大起大落藝人，曹西平說，這些人老了沒有工作、沒有錢了，什麼都敗光了，「跟人家要錢說要吃個飯，人家還把錢丟在地上，完全踐踏尊嚴」，他感嘆沒有錢了，還要什麼尊嚴？認為這就是殘酷社會。

