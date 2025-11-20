老虎不是貓！ 信徒拿罐頭祭拜 虎爺「氣到發爐」

虎爺的香爐發爐，因為有民眾拿貓罐頭來祭拜。（圖／東森新聞）





雲林縣土庫鎮的鳳山寺虎爺生氣了嗎？因為有民眾拿貓罐頭來祭拜，廟方說虎爺不是貓，拿寵物罐頭祭拜神明是大不敬。

廟裡供桌上擺放鮮花素果，但虎爺的供桌卻出現3個貓罐頭，接著，虎爺的香爐發爐，香柱還岔開四散，嚇壞不少信眾，廟方趕緊擲筊詢問，這才知道就是貓罐頭惹的禍，因為虎爺不是貓，拿罐罐來拜，讓虎爺生氣了。

有民眾拿貓罐頭祭拜，虎爺的香爐直接發爐。（圖／東森新聞）

土庫鳳山寺文書組長陳姿吟：「擲筊時看到旁邊有一個貓罐頭，那我們就聯想到，會不會是因為這樣不開心，結果問下去也是聖杯，然後虎爺公的意思就是說，祂是老虎這可能是貓咪在用的，所以因為這樣有點不開心。」

雲林土庫鎮的鳳山寺，在民間信仰中虎爺能驅邪鎮煞，還能庇佑小孩保護寵物，相傳虎爺和老虎一樣喜歡吃肉，所以信眾常拿豬肉、雞蛋來拜拜，也有人說虎爺喜歡吃甜食，會準備糖果餅乾或其他水果，像這樣拿寵物罐頭當供品的案例，並不常見，不過廟方強調，虎爺不是貓不吃貓罐頭，民眾千萬不要踩虎爺禁忌，惹虎爺生氣大不敬。

