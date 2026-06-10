老虎牙子董娘劉伊心徵特助惹議 「月薪4.5萬」職缺曝光！全網看傻

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

老虎牙子董娘劉伊心徵特助惹議。（翻攝自劉伊心臉書、104人力銀行網）

藝人劉伊心與「老虎牙子」創辦人林志隆結婚多年，並育有2女1子，而近日老虎牙子開出月薪4萬5千元，徵「董事長夫人特助」職缺，相關內容曝光後，掀起大票網友討論。

一名網友在社群分享老虎牙子在招募董事長夫人特助（家庭教育陪伴特助）職缺，讓原PO看完後忍不住表示，「我真的不知道該說什麼，只能說聲辛苦了。」只見開職缺內容，包含陪伴孩子完成作業及掌握學習進度、陪伴互動聊天與外出活動、接送孩子，以及協助安排家庭行程等事項，另外白天需協助接送董事長，因此需要會開車和基本剪輯能力。

廣告 廣告

至於工作時間，則從中午至晚間8、9點，月休8天，由於家庭及旅遊行程需求，週末或連續假期原則上也需配合出勤，薪資則開出月薪4萬5000元，並提供勞健保。

貼文一曝光，隨即掀起大票網友討論，紛紛大呼薪資與工作內容不成比例，「月薪45000，包山包海還包車，如果請得到，他一定很有愛心」「一個人要做老師、保母、司機、剪輯師、攝影師的工作」「專業的保母都超過這個薪水耶，這開價有點遠離市場？」「我家保母，工時8小時只需要照顧小孩，不用接送也不用做家事，就月薪5萬外加保底2個月年終加三節紅包了」，另外還有網友驚呼，「老虎牙子的董事長沒有專屬司機嗎」。

老虎牙子4.5萬月薪徵夫人特助，掀網友討論。（翻攝翻攝104人力銀行網站）

更多鏡週刊報導

「可以跟我老婆打砲」新莊男嗨收SOD訊息衝永和 屋主應門後結局神展開悲劇了

人妻淚訴遭生父逼脫衣X交「還摸著我的胸部」 憂女兒安危發文求助！網痛批：遠離共犯

高清五官曝光？擎天崗4K野戰「女主角身分被肉搜」 真相大白