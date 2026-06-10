老虎牙子董娘劉伊心徵特助！月薪4.5萬「身兼5職位」全網傻眼

娛樂中心／綜合報導

女星劉伊心憑藉火辣身材受封「美胸皇后」，2017年嫁給大24歲的「老虎牙子」總裁林志隆結婚，搖身一變成為董事長夫人。育有3名可愛小孩的她，近日被發現開出月薪4.5萬徵求「家庭教育陪伴特助」，不過除了陪伴孩子學習，還得擔任董事長司機、剪輯家庭影片、配合家庭旅遊等，月休8天且連假也需上班。對此，這些條件被網友視為「24小時待命、一人身兼多職」，驚訝表示「這一個月沒有15、20萬誰要去做啊？」對此，老虎牙子也做出回應。

不只陪小孩 還要當司機、剪輯

有網友發現，老虎牙子近日在人力網站徵求「董事長夫人特助（家庭教育陪伴特助）」，強調家中已有保母，因此該職位著重在「教育引導、學習陪伴、生活節奏建立」。工作內容除了陪伴國小孩子完成作業、遊戲，及掌握學習進度、培養閱讀習慣與時間管理能力；白天需開車接送董事長，也要配合家庭旅遊、外宿或週末活動，如果董事長有晚間應酬，要幫忙協助孩子準時就寢，過程中要隨手以手機拍攝生活紀錄與家庭互動素材。

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老虎牙子董娘劉伊心徵特助！月薪4.5萬「身兼5職位」網傻眼：24小時待命？

劉伊心徵求家庭教育陪伴特助。（圖／翻攝「104人力銀行」官網）

老虎牙子董娘劉伊心徵特助！月薪4.5萬「身兼5職位」網傻眼：24小時待命？

劉伊心徵求家庭教育陪伴特助。（圖／翻攝「104人力銀行」官網）

月休8天 要配合家庭旅遊

條件部分，希望有教育相關背景、有陪伴國小孩子的經驗，能協助中英數基本學習進度，也需具備開車、手機拍攝與基本剪輯能力，而且要體力好能配合活動或外出行程。工作時間約為中午至晚間8、9點，採月休8天制度，因家庭與旅遊行程需求，週末與連假原則上需配合，休假時間可另行討論安排；待遇欄位雖然寫著面議，但內文已載明月薪約4萬5000元、提供勞健保。

老虎牙子董娘劉伊心徵特助！月薪4.5萬「身兼5職位」網傻眼：24小時待命？

劉伊心（右）和老公育有3名孩子。（圖／翻攝「劉伊心」FB）

網傻眼：司機+保母+家教+剪輯師？

事後，有網友把該徵才資訊轉PO到Threads，引發熱烈討論，不少網友驚訝表示，「中午記得上班先幫夫人拍影片，晚上再去接小孩，結完小孩後要陪讀」、「所以就是，司機+保母+家教+剪輯師，四種專業人士只值45000？」、「這一個月沒有15、20萬誰要去做啊，包山包海的工作內容欸」、「24小時賣身契隨傳隨到….. 這已經不是請一個人上班了，這是在組一間公司，而且還要求全年無休」、「專業的保母都超過這個薪水耶」。據《華視新聞網》報導，官方表示將重新檢視內容，目前先下架調整，感謝大家的提醒。

原文出處：老虎牙子董娘劉伊心徵特助！月薪4.5萬「身兼5職位」網傻眼：24小時待命？

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