老虎牙子「月薪4.5萬徵董娘特助」遭炎上 女星劉伊心10年前黑史被挖

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藝人劉伊心10年前才因不尊重面試者被炎上，如今又因為「董事長夫人特助」職缺薪資太低，捲捲入風波。（翻攝自劉伊心臉書）

藝人劉伊心與大24歲「老虎牙子」創辦人林志隆結婚多年，並育有2女1子，不過近日網友在徵才網站上看到，老虎牙子徵「董事長夫人特助」職缺，開出月薪4萬5千元，職缺卻身兼5項工作，相關內容曝光後隨即遭網友炎上，如今劉伊心過去驚人徵才黑歷史也再度被挖出。

老虎牙子在招募董事長夫人特助（家庭教育陪伴特助）職缺曝光，引發網友輿論討論，批評薪資與工作內容不成比例，包山包海、1人身兼5項工作，宛如24小時待命的工作內容，薪資卻少得可憐，僅開月薪4萬5千元。

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據董事長夫人特助職缺內容，包含陪伴孩子完成作業及掌握學習進度、陪伴互動聊天與外出活動、接送孩子，以及協助安排家庭行程等事項，另外白天需協助接送董事長，且要求基本剪輯能力。而工作時間，從中午至晚間8、9點，月休8天，由於家庭及旅遊行程需求，週末或連續假期原則上也需配合出勤。

劉伊心2度因「職缺」遭網友炎上

對此，就有鄉民挖出劉伊心10年前的黑歷史，指當時有一名網友在PTT怒爆料，指自己赴老虎牙子求職時，遇到一名極度不尊重面試者的「L女」，面試期間被唐突打斷整個對談，且被不禮貌對待，痛批是「至今最扯面試經驗」。當時事件鬧得沸沸揚揚，劉伊心事後還未平息風波道歉，卻又因為一句「在台灣偏雌性個性的社會，應該如何拿捏」再度引發爭議，如今則再度因為奇特職缺引發關注。

事實上，有「美胸皇后」稱號的劉伊心，當年以參加亞洲小姐競選獲得殿軍打開知名度，進軍演藝圈，2017年與戈偉如第一任前夫、老虎牙子董事長林志隆結婚，婚後陸續接下公司行銷部副總經理、品牌總監及執行董事等職務。

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