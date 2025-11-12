「老被同一人檢舉公務票」 徐佳青槓上徐巧芯：我是以私濟公
[Newtalk新聞] 對於僑委會委員長徐佳青出國期間，有人檢舉她私人行程用公務機票，但徐佳青今日在立法院接受國民黨立委徐巧芯檢舉時稱，她要是私人行程，都是自費，到下個點公務行程才是公務票，她很生氣對藍委說，「我不知道那些人腦袋有沒有搞清楚」，「我都知道是誰檢舉的，同一個人。都搞不清楚狀況，」本人就是願意以私濟公。」
立法院外交及國防委員會今日邀請徐佳青備詢。
徐巧芯質詢問，徐佳青8月底休假資料，8/13到8/20這段休假時間，人在台灣嗎？徐佳青回說，她休假時間不在台灣。她是出國，機票自購。而下一個出差的點是哪裡，所以就特別買去那個點，幫國家省了一筆錢。
徐巧芯說，徐佳青8/21-9/15再次因公出國，是自費或公務機票？徐佳青則說，因為已經當地國了，所以，之後跑了很多國。所以，每一國的機票就變成公務機票。過去歷任僑委會正副委員長都是同樣模式，因為A活動或B活動之間只有兩天左右空檔，來回飛耗掉的交通費會更高。「我不想讓有些不懂的同仁亂講，所以還特別交代同仁說，如果我一開始就請休假部分，我就全部自付。這已經不是第一次了，我好幾次都這樣。我願意以私濟公」。
接著，徐巧芯為了徐佳青其他時間請假、公務機票議題兩人吵起來，徐巧芯說，「你知道多少人檢舉你嗎？」徐佳青則回應，「我不知道那些人腦袋有沒有搞清楚。第一、如果我一開始就請休假了，我就自己自付機票。如果我是公務行程出去，中間因為A到B，我需要銜接，所以，我都會就地停留。我就地停留哪有衍生機票問題，我還是在執行公務啊。那幾天過去的委員長作法可能就排一天一個行程，然後就繼續領公務費用，然後就過了，我是不願意這樣做，所以，我才更同仁說我不要這樣搞，我就要清清楚楚。這三天不是什麼大型活動要做的，我不要為了度過這三天，然後各排一個活動，我說我願意自己出錢。那三天住在那裡，我自己付旅館費用」，這個檢舉都是烏龍檢舉，「我都知道是誰檢舉的，同一個人。都搞不清楚狀況。」
徐巧芯說，很多是當地的僑胞，有些人是她自己認識的朋友。
當主席王定宇站起來提到時間到時，徐佳青還是帶的怒氣繼續說，「委員，本人不到三年的時間，我請休假的時間，我總共累積了228天，我總共休不到80天，委員你滿意嗎？」
徐巧芯則說，「很好啊，你就繼續這樣的。」
徐佳青說，「我本來是童子軍的心情，不想講這些話的，你逼我講出來的。（徐：那很好啊）但不要有小人之心。我從來不這樣做的。本人就是願意以私濟公。」
