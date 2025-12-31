老詹生日夜慘案！唐西奇肩傷難救火 湖人大敗 22 分

（記者許皓庭／綜合報導）洛杉磯湖人於美國時間 30 日主場迎戰底特律活塞，適逢主將詹姆斯（LeBron James）迎來 41 歲生日，卻未能順利以勝利慶生。儘管前三節紫金大軍仍能與對手抗衡，但湖人在決勝節防線徹底崩盤，終場以 106 比 128 慘敗。此役過後，活塞成功終止近期二連敗，湖人則在近五場賽事中苦吞第四敗，詹姆斯個人的生日戰勝率也因此跌破五成。

圖／洛杉磯湖人於美國時間 30 日主場迎戰底特律活塞，適逢主將詹姆斯（LeBron James）迎來 41 歲生日，終場卻以 106 比 128 慘敗。（翻攝 Los Angeles Lakers X）

開賽初期雙方打得難分難解，活塞核心康寧漢（Cade Cunningham）展現多元進攻手段並頻頻串連隊友，搭配哈里斯（Tobias Harris）等鋒線群穩定輸出，首節取得 6 分領先。湖人方面則由東契奇（Luka Dončić）獨挑大樑，半場結束前在詹姆斯外線回穩的挹注下，湖人成功將差距縮小至 5 分，以 65 比 70 進入下半場。

易籃後，湖人一度靠著東契奇的進攻與詹姆斯的空中接力追平比數。然而，活塞隨即針對湖人禁區防守漏洞發動強攻，且替補陣容表現優異，再度要回領先。此時東契奇因肩部不適短暫返回休息室接受處理，雖然他在隨後重返球場，但活塞已趁勢將領先擴大至 96 比 88 進入末節。

比賽進入第四節後局勢急轉直下，湖人頻頻出現傳球失誤與防守失位，活塞艾維（Jaden Ivey）外線精準命中，帶領球隊在短短三分鐘內將領先優勢擴大至 20 分。受限於肩傷影響，東契奇的投籃命中率顯著下滑，而湖人整體防守積極度也難以負荷活塞的無情猛攻。比賽剩餘約四分鐘時，湖人提前換下主力宣告放棄，比賽進入垃圾時間。

值得關注的是，今日滿 41 歲的詹姆斯表現與往年大相徑庭。他全場僅繳出 17 分、4 籃板、4 助攻，正負值低至 -16，遠低於他過往生日戰場均 32.9 分的頂尖水準。隨著這場慘敗，詹姆斯職涯至今 11 場生日大戰的紀錄改寫為 5 勝 6 敗，也讓這個原本應充滿慶祝氣息的夜晚，在主場球迷的沉默中遺憾落幕。

