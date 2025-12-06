老車鬧脾氣停路中 30秒後「神隊友」現身救援

▲日前一對夫妻外出時車輛突然拋錨卡在路中，讓他們冷汗直冒。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名年約70歲的男子日前與妻子駕駛車齡近20年的老車外出時，車輛突因故障拋錨停在車道中，正不知如何是好之際，30秒後竟有員警恰好巡經此處，見狀立即下車協助。在夫妻倆與員警三人合力之下，迅速將車輛推至路旁安全處等待救援，員警如同及時雨般的協助，讓這對夫婦十分感謝。

▲ 失去動力的方向盤對男子來說太過沉重，員警見狀上前掌舵。

臺中市政府警察局第三分局東信派出所警員張詩婕於日前下午3點多趕赴勤務時，行經東區十甲東路段，發現一輛自小客車停在車道中間，導致後方車流紛紛繞道而行，與對向來車交錯通行，情況甚是危險，遂立即上前關心。駕駛是一名約70歲的男子，渠表示車輛稍早突然拋錨，正因無法移車而焦急不已。

廣告 廣告

張員見狀立即協助，與這對夫妻合力將車輛推移至路旁，惟因方向盤失去動力轉向變得十分沈重，原本「掌舵」的男子力氣不足，一度誤以為方向盤故障，難以順利操控。張員隨即上前接手，在她的協助與指引下，順利將車輛移至安全處停放，夫妻倆隨後撥打道路救援，員警確認兩人安全無虞後，也立即趕往後續的勤務。

▲ 路過員警火速救援，讓他們十分感激。

警方呼籲，高齡車輛的車主應重視定期保養、檢查與維修，才能確保行車安全，日常需檢查「五油三水」，針對可能造成嚴重故障的零件定期更換，才能預防拋錨、火燒車等意外發生。而民眾於街頭上若有發現疑似需要協助的民眾，也請不吝伸出援手，通知警方到場。【記者 鄭瑞芳／台中 報導】