老車鬧脾氣停路中 30秒後「神隊友」現身救援
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名年約70歲的男子日前與妻子駕駛車齡近20年的老車外出時，車輛突因故障拋錨停在車道中，正不知如何是好之際，30秒後竟有員警恰好巡經此處，見狀立即下車協助。在夫妻倆與員警三人合力之下，迅速將車輛推至路旁安全處等待救援，員警如同及時雨般的協助，讓這對夫婦十分感謝。
▲ 失去動力的方向盤對男子來說太過沉重，員警見狀上前掌舵。
臺中市政府警察局第三分局東信派出所警員張詩婕於日前下午3點多趕赴勤務時，行經東區十甲東路段，發現一輛自小客車停在車道中間，導致後方車流紛紛繞道而行，與對向來車交錯通行，情況甚是危險，遂立即上前關心。駕駛是一名約70歲的男子，渠表示車輛稍早突然拋錨，正因無法移車而焦急不已。
張員見狀立即協助，與這對夫妻合力將車輛推移至路旁，惟因方向盤失去動力轉向變得十分沈重，原本「掌舵」的男子力氣不足，一度誤以為方向盤故障，難以順利操控。張員隨即上前接手，在她的協助與指引下，順利將車輛移至安全處停放，夫妻倆隨後撥打道路救援，員警確認兩人安全無虞後，也立即趕往後續的勤務。
▲ 路過員警火速救援，讓他們十分感激。
警方呼籲，高齡車輛的車主應重視定期保養、檢查與維修，才能確保行車安全，日常需檢查「五油三水」，針對可能造成嚴重故障的零件定期更換，才能預防拋錨、火燒車等意外發生。而民眾於街頭上若有發現疑似需要協助的民眾，也請不吝伸出援手，通知警方到場。【記者 鄭瑞芳／台中 報導】
其他人也在看
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 236
快訊／搞出「全聯烏龍毒鯛魚排」烏龍！離職女研究助理身影曝⋯到案全認了
高雄市衛生局昨（4）晚緊急召開記者會，局長、副局長、檢驗科長，在鏡頭前90度鞠躬道歉，直指29歲離職陳姓研究女助理，曾擅自更動電腦參數，整整放大10倍，導致誤檢出動物用藥，事後因聯繫不上人，移請檢警偵辦。昨日深夜陳女到案市刑大說明，直到今（5）日凌晨3時許才離開，她初步供稱整個過程操作有疏失，認了「不小心的！」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 625
國道火燒車…駭人畫面曝！溫度過高「引擎室炸出烈焰」整台車燒成火球
國道10號東向25.4公里處，屏東里港路段；昨晚（5日）發生恐怖火燒車案，一輛轎車，不明原因溫度過高，駕駛緊急停靠外側路肩，隨後引擎室起火燃燒，炸出巨大火光，照亮夜空；現場畫面，相當駭人，所幸，無人受困傷亡，火勢也在1小時左右撲滅，詳細事故原因，仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
【試駕】全村的希望就在這台車上！Ford Territory 1.5T Per4mance Hybrid 有點不一樣的福特。
自從Ford宣布Focus跟Kuga停產的消息，福特六和馬上就引進了一台全新的全球戰略車款，來填補未來SUV級距的空缺，那就是Ford Territory！而且還是油電混合動力，綜效馬力高達245匹，綜效扭力55.6kgm，如此兇猛的數據究竟開起來會如何呢？《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 4
川普迷上日本小車！大讚「可愛」下令准許在美製造銷售
彭博資訊報導，美國總統川普顯然對他最近訪問日本時看到的輕型小車（Kei car）十分著迷，現在他希望這類車能在美國製造、...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
本田 CR-V e:HEV 上市時間揭曉！追加黑化風格車型 台灣預計明年導入
Honda 在 2025 東京移動展（Japan Mobility Show）預告當家休旅 CR-V 將以 e:HEV 油電動力重返日本，而近日則接續宣布將在 12 月 12 日先行展開 CR-V e:HEV 預售活動，提供 RS、RS Black Edition 雙車型選擇，規劃 2026 年 2 月在日本正式上市。至於在台灣方面，先前已有民眾目擊 CR-V e:HEV 披著輕偽裝進行道路測試，有望 2026 年第一季就會導入國內。自由時報汽車頻道 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
彰化溪湖大火狂燒！老字號「阿讚爌肉飯」慘遭波及…用餐區慘況曝光
彰化溪湖鎮員鹿路二段一處民宅今日（5日）清晨5時許驚傳火警，火勢一路延燒至前方的老字號「溪湖阿讚爌肉飯」的倉庫，幸好附近住戶及時逃生，無人傷亡，目前火調小組正在釐清起火原因。而「阿讚爌肉飯」因用餐區及倉庫受損，能否繼續營業及詳細損失狀況仍有確認。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
意想不到的野性！BMW推出X3「Rugged Edition」套件
在全球汽車市場的目光都集中在BMW即將推出的Neue Klasse iX3電動車型時，這家巴伐利亞品牌並未忘記內燃機燃油車型，特別是針對特定市場的需求。在南非，BMW推出了一款令人意外的升級套件：「Rugged Edition」，專門為X3 20d車型打造。這款套件的出現，打破了人們對X3專注於公路駕駛的既有印象，它為那些喜歡在輕度越野路面冒險的車主，提供一種兼具豪華品牌形象與戶外探險能力的解決方案，為這款熟悉的SUV增添了一絲粗獷的越野魅力。BMW在南非推出了一款令人意外的Rugged Edition升級套件，專門為X3 20d車型打造，讓車輛更具野性。「Rugged Edition」套件的核心升級在於足下配置和越野功能強化。它移除了原本的19吋輪圈，換上了一組18吋Frozen Midnight塗裝輪圈，並搭配了抓地力更強的Grabber全地形輪胎，輪胎胎壁更厚，規格為255/60 R18。儘管BMW並沒有為此套件額外增加抬高套件來提高離地間隙，但結合X3標準的xDrive四輪驅動系統，以及列為標配的主動式懸吊，這項配置顯著提高了車輛在非鋪裝路面上的通過能力和耐久性。 除了性能升級Carture 車勢文化 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
曹雅雯遭跟騷2年！女狂粉「違反保護令」已被羈押進大寮監獄
金曲歌后曹雅雯2年來遭新加坡籍劉姓狂粉長期騷擾，劉女不僅瘋狂傳訊，還曾經到板橋車站、西門町堵人，讓不少親友、粉絲擔心她的安危。曹雅雯今（5日）在IG限動發文表示，劉女3日再度違反保護令，目前已遭羈押至大寮監獄，喊話歌迷親友放心。太報 ・ 19 小時前 ・ 2
宜蘭驚悚車禍！23歲疑駕車恍神偏移 機車騎士遭撞噴飛、零件四散畫面曝
5日上午6時許，宜蘭縣冬山鄉廣興路，發生一起車禍事故，23歲的林姓男子駕駛自小客車，疑似因恍神導致車輛失控，直接越過中線駛向對向車道，逆向撞擊37歲的游姓機車騎士，游男當場被撞及噴飛，機車零件四散，之後林男的車輛，又波及停在路旁的紅色汽車。警消報後趕抵，游男手腳骨折被送醫救治，詳細車禍原因還要再釐清。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 2
好險閃得快！淡水水泥車失控釀禍 她差一步見閻王
新北市淡水區今（5日）早上發生一起車禍，一名混凝土預拌車駕駛未注意前車情況，當場撞上一輛自小客車，好險一旁在人行道的民眾閃得夠快，這起事故才沒有造成死亡事件。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
「此生必賞絕景」湯西川溫泉雪洞祭！從平家傳說、鹼性溫泉到近千座迷你雪洞打造的日本夜景遺產～
湯西川溫泉（湯西川温泉）位於栃木縣日光市的深山中，擁有超過800年的歷史，據說是平家人隱居的地點，當地以高品質鹼性溫泉著稱，是日本少數保留傳統風情的溫泉鄉。每年1月底~3月初湯西川溫泉都會舉辦「雪洞祭」（かまくら祭り，也稱為「雪屋祭」），數百個夜間燃燭火的迷你雪洞景色如夢似幻，彷彿出現在雪地上的點點星光，是日本「死前必訪絕景」之一！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前 ・ 6
三峽男童校門口遭隨機攻擊 連續三次「重擊頭部」｜#鏡新聞
又發生隨機攻擊！這次遭襲擊的竟是國小男童，前天(2日)下午，新北市三峽區一間國小放學期間，竟在街口遭到陌生男子連續三次重擊頭部，導護志工看見後馬上上前關心，男童父親得知後也馬上報警，警方也在昨天(3日)將嫌犯帶回送辦，而男子也被起底是當地社區的頭痛人物。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2
機車綠燈起步突「翹孤輪」 騎士連人帶車衝出
彰化縣 / 綜合報導 1輛雙載機車停在彰化一處路口，綠燈剛要起步時整輛機車卻翹孤輪暴衝出去，後座乘客嚇到尖叫跳車，而騎士則被機車帶著衝了出去，雖然他緊握油門想穩定車頭，最後機車還是失去平衡倒在路中間，旁邊其他騎士趕快閃躲，幸好2人都沒有受傷。重機業者推測，當時騎士可能離合器放得太快，油門力道補太大，才瞬間彈射出去，警方也說，道路翹孤輪行為將可以開罰最高2萬4千元罰鍰。路口剛綠燈，左邊1輛雙載機車急催油門起步，整輛車翹孤輪暴衝出去，後座乘客沒坐穩直接從後座滑了下來嚇到尖叫趕快跳車，前方騎士被機車拖著衝出去，他疑似想控制車頭還是失敗了，最後失去平衡，整輛車倒在道路中間。這是發生在昨(3)日一早7點多彰化埤頭鄉彰水路路口，換個角度再看1次，左邊的機車暴衝時，車頭被拉到幾乎和道路垂直，後座乘客要跌落時，趕快用雙腳踩地，但前方騎士被機車帶著往前跑，左邊1輛機車看到趕快往左邊閃避，而後面的汽機車也嚇到不敢往前，幸好兩人都沒有大礙。重機業者說：「感覺離合器和補油門力量大小沒有掌握好。」重機業者推測當時騎士可能離合器放得太快，油門力道補太大才瞬間彈射出去。民眾說：「感覺是想耍帥，想要女生抱他。」、「我會很生氣，才剛起步，撞上的話很危險。」民眾認為，可能是騎士想耍帥失敗，認為在道路騎車還是要以安全為先，警方說：「這件事故沒有接獲報案，但警方提醒，道路翹孤輪行為，可以開罰最高2萬4千元，吊扣牌照6個月，民眾不要以身試法。」 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
24歲宜蘭警執行蕭美琴交管勤務遭撞! 開放性骨折命危緊急送醫搶救
[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴5日在宜蘭跑行程，車隊自礁溪前往頭城途中，2名員警在頭城青雲路二段路旁執行交通號誌管制，卻突然出現一輛廂型車高速撞擊，24歲林姓警員慘遭撞倒在地，當場被捲進車底，腹部以下、右大腿開放性骨折，緊急送往醫院救治，目前未脫離險境。 車禍現場還留有撞擊痕跡，林姓員警執行勤務無端遭到撞擊，當時戴的帽子遺落在現場，林姓員警被緊急送往陽明交通大學附設醫院急救，目前生命徵象不穩，醫療團隊正全力搶救；林姓員警女友接獲通知趕往醫院，雙手不斷顫抖，宜蘭縣代理縣長林茂盛也趕到醫院了解狀況。 據了解，39歲肇事廂型車徐姓駕駛與妻子從新竹到宜蘭，用完餐後準備前往礁溪泡湯，不料卻在途中發生意外。警方初步排除徐姓男子酒駕，車內亦未發現異常物品，詳細肇因仍待進一步釐清，宜蘭縣警局已成立專案小組調查事故經過，並全力協助家屬處理後續事宜。 礁溪警方指出，因為蕭美琴到宜蘭視察，特勤需要動用較多警力交管，才把休假員警都調出來上班。總統府發言人郭雅慧晚間表示，關於5日下午宜蘭員警在勤務中遭小貨車撞傷送醫，蕭美琴知道後，已請行政院政務委員陳金德及立委陳俊宇前往關心，後續也會密切注意員警狀況，祈願新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 2
【怎能不愛車】JDM粉尖叫！NSX初代重生版超限量、身價驚人
初代Honda NSX在跑車迷心中一直是傳奇級存在，而現在這款90年代的日本神車，將以超稀有改裝版姿態復活！義大利設計名門賓尼法利納握刀，搭配JAS Motorsport多年賽車技術，把第一代NSX的底盤重新包上全碳纖維外衣，打造全新重生版「Tensei」，光聽名字就很有武俠味。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
屏東里港警12天抓44詐騙犯 嫌狼狽跳樓仍被逮
南部中心／洪明生 屏東報導屏東縣警局里港分局11月執行打擊詐欺行動專案，短短12天內就查獲六個詐騙集團共逮捕44名嫌犯，其中在一次攻堅行動中，嫌犯為了躲避查緝，從三樓窗戶爬出，先攀爬到二樓，再直接跳下一樓逃逸，不過最後還是遭警方循線逮捕。詐團成員遇警攻堅，直接攀爬外牆跳樓逃逸。（圖／翻攝照片）警方清晨在一處民宅進行攻堅，不過在裡頭的嫌犯竟然不顧危險，先從三樓窗戶往外爬，接著慢慢從外牆攀爬到二樓，最後直接往下跳，儘管腳看起來是一拐一拐，但還是快步逃離現場。聲源：員警：「哇他真的逃走了。」好不容易破門進入的員警，對於嫌犯為了躲避查緝，冒險跳樓也感到非常驚訝，不過才逃沒多久，這名有四海幫背景的男子，還是遭警方循線逮捕。屏縣警里港分局偵查隊長陳賜明：「不顧生死由三樓陽台攀爬至二樓後，狼狽跳樓訝異的是犯嫌，由三樓跳下竟毫髮無傷。」屏東縣警局里港分局執行打詐專案，短短12天破獲六集團抓44人。（圖／翻攝照片）屏東縣警局里港分局，11月執行打擊詐欺行動專案，短短12天內，就瓦解了六個詐騙集團，逮捕車手、收水、金主等共44人。屏縣警里港分局偵查隊長陳賜明：「同時查扣犯罪相關物證，包括犯罪交通工具5部，行動電話20具及毒品咖啡包200包等，查緝總價近千萬。」詐騙集團橫行，警方全力掃盪，儘管有嫌犯就算跳樓也不要被抓，但警方布下天羅地網，一一上銬逮捕，其中12人已經遭羈押獲准，後續相關單位也要繼續追查詐欺金流以及周邊犯罪連結。原文出處：警攻堅嫌跳樓！ 詐團成員三樓外牆攀爬到一樓逃逸 更多民視新聞報導國1凌晨4車連環撞！ 33歲駕駛亡、9人輕重傷溯源逮藥頭！警逮毒品現行犯破喪屍菸彈分裝場 再起獲空氣槍真有介入協調？遭爆要警方「向聖石金業道歉」 林思銘尷尬回應了民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
79歲翁泡三溫暖休克 倒臥烤箱二度燒燙傷送醫不治
社會中心／洪巧璇、洪國凱 新北報導天氣變冷了，年長者一定要特別注意！新北市林口一名79歲老翁，因為天冷，去社區附設的三溫暖，但過了2個多小時都沒出來，他的妻子請櫃台人員查看，才發現老翁倒在烤箱內，全身大面積燒燙傷，送醫後不治，醫師提醒，泡三溫暖會造成血管收縮，如果待太久，甚至會導致休克。晚上8點多，馬路上警笛聲大作，救護車沿路鳴笛，趕抵社區外頭，因為警消獲報有住戶天冷想泡三溫暖，結果倒在裡頭，已經叫不醒。民視記者洪巧璇：「事發的社區大樓有附設三溫暖供住戶使用，而當時老翁就是獨自一人，在傍晚的時候去三溫暖，沒有想到，到了晚上他都還沒回家，被人發現的時候已經沒了呼吸心跳。」新北市林口這處社區的健身房有設置三溫暖，不過就在3號傍晚，裡頭發生意外，一名79歲夏姓老翁，傍晚去三溫暖，想暖暖身子，但過了兩個多小時都沒有返家，妻子打電話詢問社區櫃檯，請他們幫忙到三溫暖查看，才卻發現老翁倒臥烤箱裡，救護人員到場急救，發現老翁身上有50%的二度燒燙傷，緊急送醫後，宣告不治。冷吱吱！79歲翁泡三溫暖休克 二度燒燙傷送醫不治（圖／民視新聞）法醫高大成：「去蒸氣這種地方裡面，絕對水分會蒸發很嚴重，你的血變得很混濁，所以越流越慢，尤其你超過60歲，血管都6、70%阻塞了，你血流就被堵住了，堵住就發生心肌梗塞的狀況昏迷。」警方初步調查，現場沒有外力介入，醫師點出關鍵原因，疑似是老翁在高溫烤箱內待太久，導致休克。法醫高大成：「有心臟病的人，有高血壓的人要注意，一開始因為熱，血管擴張，但是你脫水，血管又縮回來，血流又緩慢，越流越慢，流到最後停止，停止你就倒下去了，5分鐘到10分鐘就出問題了。」冷吱吱！79歲翁泡三溫暖休克 二度燒燙傷送醫不治（圖／民視新聞）天氣冷吱吱，年長者以及心血管疾病的患者一定要特別小心，尤其在泡溫泉、三溫暖時，一定要留意血管收縮的潛在危險。原文出處：冷吱吱！79歲翁泡三溫暖休克 二度燒燙傷送醫不治 更多民視新聞報導林口7旬翁倒臥社區三溫暖！大面積燒燙傷送醫亡 高大成分析「死因」水產老闆激戰小三！他自豪喊：入X最大顆警界高官涉88會館案！又涉恐嚇老闆娘提早還錢遭起訴 警政署回應了民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
倉庫內燃燒塑膠製棧板肇禍 台南南區塑膠工廠陷火海
台南市 / 綜合報導 昨(5)日晚上在台南市南區發生塑膠工廠大火，火勢迅速延燒，整間工廠都陷入火海。可以看到從工廠裡竄出的火舌和濃煙，相當驚人，消防隊獲報後出動60多名消防員，再加上消防機器人協助滅火，幸好工廠裡沒有人受困，火勢大約在晚上9點多被撲滅，初步調查起火原因是跟倉庫內的塑膠製棧板有關，還好沒人傷亡。 原始連結華視影音 ・ 59 分鐘前 ・ 發起對話
Kia打造EV5 Weekender越野風概念車，廣州車展首發可望推出量產版本
Kia在日前登場的2025廣州車展上，發表一款名為「EV5 Weekender」的獨特概念車，以戶外探險為主題強化越野風格，同時這也是繼EV9、PV5、Tasman之後所推出的第4款Weekender (WKNDR) 越野作品，未來可望像現代旗下XRT系列車型，以量產車身份進入市場銷售，但相較於概念車，設計上可能會比較務實。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發起對話