老農下跪反對焚化爐 他轟許淑華冷血！強徵民地、硬闖環評 這是哪門子多數贊成？

張育萌痛批，老農直接痛哭下跪，許淑華竟冷血到睜眼說瞎話說「居民多數贊成興建？」「請妳看著老農的眼睛，這叫哪門子的『多數贊成』？」 圖：名間鄉反焚化爐自救會臉書

[Newtalk新聞] 南投縣政府規劃在名間鄉興建焚化爐，1月31日舉行第二階段環境影響評估範疇界定會議，民眾高喊「會議無效」、「撤銷環評」，甚至有人下跪要求停止會議。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌痛批，南投縣長許淑華冷血，竟說得出「多數贊成」蓋焚化爐，「你哪隻眼睛看到的？」

張育萌2日晚間發文指出，民眾下跪要求停止會議，許淑華竟有臉扯焚化爐「選址跟政黨沒有關係，畢竟蓋焚化爐還是需要經過環評」，現在就是縣府環評亂搞啊，照規定，要蓋這麼大型的焚化爐，必須至少有兩條聯外道路，且要能容納消防車通過，這已是最低底線了吧？但現在主道路寬度不夠，主管機關水利署第四河川分署也還沒點頭，那次要道路呢？消防車過不了，地主也沒同意，「這根本就是強徵民地」。

廣告 廣告

他提及，南投環保局口口聲聲說「依法辦理」，但現在連路在哪裡，都交代不清楚，就想硬闖環評，這就是許淑華口中的環評嗎？「會議現場，老農直接痛哭下跪，許淑華竟冷血到睜眼說瞎話說「居民多數贊成興建？」農民去年 3 月收到耕種的土地「停止租約」公文，理由是這塊地被撥給南投縣府，要蓋焚化爐，居民多麼錯愕，又如何欲哭無淚？

張育萌表示，現在焚化爐的預定地，距當地的新民國小只有 800 公尺，本該嚴肅討論、評估，但一階環評書中，南投環保局直接裝瞎，當新民國小根本不存在，提都不提，附近讀書的孩子，難道不是許淑華的縣民嗎？

針對名間鄉長陳翰立喊話許淑華，若縣府選址願意換地方，他寧願年底鄉長不競選連任，「因為守護家鄉比選舉重要」，許淑華竟回稱，希望陳翰立「不要無限上綱」，張育萌質疑，到底是誰在無限上綱？「許淑華縣長，請妳看著老農的眼睛，這叫哪門子的『多數贊成』？」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

黃國昌喊「給我4年、我說到做到」 她轟： 咆哮問政與情緒控管 給他一天都嫌多

陳佩琪突爆已寫好「橘子」長文 還喊很精彩 吳靜怡：敢發誓橘子從沒拿錢進柯家？