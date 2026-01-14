老農津貼加碼 政院今拍板

老農津貼發放額度基期及排富規定多年未調，朝野立委提出多個修法版本，農業部也支持修法適度調漲。行政院會今天排審農業部擬具的「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案，將衡酌採納朝野版本，也研議兼顧照顧老農晚年生活及國家財政的方案。

台灣一九九五年開辦老農津貼，保障退休農民生活。年滿六十五歲且農保加保十五年以上，符合資格者按月發放老農津貼，初始每人每月三千元，歷經數次調漲，二○二四年為每人每月八千一百一十元。

今年又逢選舉年，不分朝野立委再度提出津貼加碼方案，額度落在每月八千五百五十元至喊出一萬五千元不等。農業部長陳駿季日前在立法院備詢時稱，將調整發放額度、排富標準，且因應物價指數年年上漲，並建立期中檢討機制，當ＣＰＩ達百分之三至百分之五時，即可調整。

不過，農業部考量政府財政能力與其他社福基金衡平性，避免排擠效應，因此將在政府財政可負擔情況下調整補助額度，但最終調整數字，仍待今天行政院會拍板而定。

政院人士指出，對於目前立法院各委員及黨團所提出的版本，政院都有研商討論，包括各版本的發放額度、調整週期、變動門檻、排富條件等內容，政院衡酌採納，並研議兼顧照顧老農晚年生活以及國家財政的修法版本；有關國民年金及其他弱勢族群的社會福利津貼，政院會在近期一併檢討並適時向國人說明。

