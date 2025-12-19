老農津貼加碼？ 綠委喊提高至1萬2 藍委提案至1萬5

近年物價漲幅驚人，為增進照顧老年農民生活，多名民進黨立委今天(19日)召開記者會，主張現行每月新台幣8,110元的「老農津貼」每4年依消費者物價指數(CPI)調整機制應檢討，先提高至1萬元或1萬2千元，並同步放寬不合時宜的排富門檻。而國民黨立委也召開記者會，呼籲「老農津貼」提高至1萬5千元，朝野相繼加碼，「老農津貼」成立院攻防新戰場。

依「老年農民福利津貼暫行條例」規定，「老農津貼」自2011年起建立每4年依消費者物價指數(CPI)成長率調整機制，至2024年調整為每人每月新台幣8,110元。

不過，隨著近年物價上漲，民進黨立委蔡易餘、劉建國、陳亭妃、林俊憲等數十位立委共同召開記者會，主張現行「老農津貼」與最低生活費15,515呈現一定差距，每4年調整一次也緩不濟急，「老農津貼」應一次提高至1萬元或1萬2千元，並同步放寬不合時宜的排富門檻，落實真正照顧老農的立法精神。蔡易餘說：『(原音)基數太低的結果不管怎麼滾動，用幾趴基本上都只增加一點點，幾百元，所以我們第一個認為應該把老農津貼的基數提高到一定的金額，4年檢討感覺上時間上比較久，要更加快速的滾動檢討。』

而國民黨立委張嘉郡、丁學忠、楊瓊瓔等人也同時召開記者會，宣布黨團將正式提案，爭取老農津貼提高至1萬5千元、檢討排富門檻，並從「4年一次」改為「2年一次」，以即時反應物價。楊瓊瓔說：『(原音)津貼加碼，物價指數這麼高，沒有理由14年不調整，對於我們農民非常非常不尊重。第二我們要放寬排富的門檻，在土地跟房屋的部分希望提高到1千萬元以上，真正保住我們農民應當有的權利。』

藍、綠陣營相繼鎖定「老農津貼」加碼，立法院社福衛環委員會召委劉建國表示，「老農津貼」調整不能漫天喊價，應依政府財政評估，他下週將排審相關修法，呼籲行政院儘速提出對案，以實現社會公平正義。(編輯：宋皖媛)