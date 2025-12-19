老農津貼加碼 藍綠互別苗頭

（中央社記者林敬殷、王承中台北19日電）藍綠黨團今天分別舉行記者會，民進黨主張將老農津貼從現行8110元提高到新台幣1萬2000元，國民黨喊話加碼到1萬5000元，被民進黨立委批評是「六月芥菜，假有心」，隨意加碼不負責任。

國民黨團上午在立法院召開「捍衛農權，老農津貼提高至1.5萬元」記者會。蔡易餘等20多位民進黨立委也舉行「照顧農民過好日，齊心拚到一萬二 」記者會。

國民黨團首席副書記長林沛祥指出，目前農業正在轉型，加上物價飛漲，為捍衛農民權益，國民黨團提案將老農津貼提高至1萬2000元，也不排除增加至1萬5000元。

廣告 廣告

國民黨立委張嘉郡說，老農津貼已經好幾年沒有調整，現在物價、房價、電價節節高升，已無法完整照顧農民生活，從事農業的人將愈來愈少，造成人力不足的結構性問題。國民黨立委去年3月已提案老農津貼提高到1萬2000元，現在參考物價指數飛漲，盼提高至1萬5000元。照顧老農應該是跨黨派共識，希望不分黨派共同支持。

民進黨立委蔡易餘表示，國民黨知道他們要開記者會，所以提早開記者會漫天喊價到1萬5000元，一邊用財劃法砍光中央預算，一邊又跟進民進黨、提高老農津貼，要中央增加支出，對財政不負責任，只會喊爽的，這是無效的。

蔡易餘指出，老農津貼從原本3000元到後來制度化調整，按照物價指數4年調整1次，現在是8110元。相對於其他年金，老農津貼每次調整僅3、400元，幅度非常低。他們已經提案希望提高到1萬2000元，身為負責任的執政黨，呼籲行政院衡量財政狀況，提高老農津貼金額，並同步放寬不合時宜的排富條款。

民進黨立委邱議瑩說，國民黨用突襲式、漫天喊價式、不負責任地說要提高老農津貼，不考慮財政能否負擔。若真心照顧農民，應趕快審總預算及行政院版財劃法，總預算不審，國民黨提出加碼又加碼的老農津貼，錢要從哪裡來。

民進黨立委陳素月表示，藍白惡修財劃法時，民進黨團不斷呼籲要考慮農業縣的農業產值、農民、老農人口等因素，可是藍白置之不理，今天突然喊加碼，這就是俗話說的「六月芥菜，假有心」，呼籲藍白要照顧農民，就要始終如一，不要說一套做一套。（編輯：翟思嘉、萬淑彰）1141219