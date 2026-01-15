老農津貼加至1萬 53萬人受惠

老農津貼擬從8110元提高至1萬元。圖為農民在田裡工作的狀況。（本報資料照片）

行政院會15日拍板《老年農民福利津貼暫行條例》修正草案，發放額度由現行8110元提高至1萬元，另增訂檢討機制，消費者物價指數（CPI）2年累計成長率達3％即啟動調整程序；排富條款則放寬至個人所得總額60萬以上、土地及房屋價值超過1025萬元，列為排除對象。修法後預計超過53萬人受惠，政府每年將多增加129億元支出。

老農津貼於民國84年開辦，年滿65歲且農保加保15年以上者，按月發放老農津貼。初始每人每月3000元，100年提高到7000元，同年實施每4年依CPI成長率調整，113年調整為每人每月8110元。

朝野立委去年底爭相提案調高老農津貼，綠委主張提高至1萬2000元，國民黨團則喊話加碼到1萬5000元。行政院會昨通過農業部擬具《老農福利津貼暫行條例》第2條、第4條及第7條修正草案，拍板提高至1萬元，修法後預計每年將多支出129億元。

農業部表示，另增訂額度檢討機制，於定期調整後，2年CPI累計成長率達3％即啟動調整程序；此外，老農津貼自102年實施排富規定以來，相關門檻已逾13年未調整。此次同步檢討排富標準，將農業所得以外的個人綜合所得稅各類所得總額門檻，由現行50萬元調整至60萬元；個人所有土地及房屋財產價值門檻，由現行500萬元調整至1025萬元，且為落實居住正義，刪除唯一自住房屋扣除額上限，避免僅因自住需求而被排除於津貼保障外。

國民黨立委張嘉郡昨感謝農業部願意調整10多年未檢討的排富門檻，適當反應現階段的生活與物價水準，但也希望行政院與農業部再思考，應支持朝野立委提出的1.2萬元。

民進黨立委莊瑞雄也認為，扣除醫療、生活開銷後，1萬元只夠勉強維持基本支出，何況農村交通、醫療資源不便，生活負擔仍非常高，因此在審議時他還是會繼續朝每月1.2萬元的目標爭取。

民眾黨團副總召張啟楷則表示，政院通過的1萬元應是折衷方案，可照顧農民並符合財政負擔，加上修正排富條款，「這是非常好的調整。」不過，他也希望在農民退休儲金上，可讓農民負擔再少一點。