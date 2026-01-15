老農津貼增至1萬元 行政院：每年經費須多129億

行政院院會今日通過農業部擬具的「老年農民福利津貼暫行條例」，老農津貼將由8110元增至1萬元，預計超過53萬名老年農民受惠。(記者陳鈺馥攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院院會今日通過農業部擬具的「老年農民福利津貼暫行條例」，老農津貼將由8110元增至1萬元，預計超過53萬名老年農民受惠。針對提高至1萬元，每年多支出多少經費？行政院發言人李慧芝表示，預估每年增加經費129億元；農業部強調，老農津貼每月增加1000元，1年需多支出63.5億元。

農業部次長胡忠一在行政院會後記者會指出，在老農津貼方面，如果按照行政院版，每個月8110元提高到1萬元的話，每一年會增加129億元支出。

廣告 廣告

胡忠一說明，其中120億是符合條件65歲以上且已投保15年以上的農民，截至去年10月底人數是52.9萬人，去年1月是54萬多人，過去幾年大概平均，因為過世關係，每年會減少約1萬3千至1萬4千人。

胡忠一提及，以59.2萬人計算，老農津貼每月增加1890元的話，每年經費約增加120億元，也就是每個月增加1000元的話，1年需多支出63.5億元。

關於提高到1萬元考量為何？胡忠一回應，老農津貼從每月8110元提高至1萬元，因為要考慮政府財政，也要考慮資源衡平性、社福合理分配，如果大部分的錢投入福利的話，會排擠到農業建設及其他經費預算。

針對有民進黨立委認為要增至1萬2000元，立法院國民黨團也喊價要增至1萬5000元？胡忠一強調，台灣人口會持續下降，2070年人口恐剩不到1500萬人，要考慮40年後一般國民的負擔。

胡忠一說，之所以增加到1萬元，是因為朝野有很多立委提案，有提8500元、9000元、1萬2000元，甚至1萬4000元都有，對於這些版本基於權衡考量，以及近年CPI成長對農民生活構成壓力，考量現實狀況、經濟環境及民意反映，就以1萬元當作政府要調漲的目標。

【看原文連結】

更多自由時報報導

政院拍板老農津貼加碼至1萬元 逾53萬人受惠

老農津貼有望加碼？政院週四審查農業部版本

中市國小師遭控不當管教又回任！疑報復學生忘寫名字 將95分改0分

獨家》一定規模連鎖餐飲業、烘焙、早餐店 7/1起須全面用洗選蛋

