老農津貼增至1.2萬 陳駿季：太高

老農津貼於民國84年開辦，現行制度為每月發放8110元，遠低於衛福部公告的每月最低生活費1萬5515元，立院社福衛環委員會24日排審「老年農民福利津貼暫行條例修正草案」，立委呼籲應加碼至每月1萬2000元。農業部長陳駿季回應，支持提升津貼，但每提升1000元將增加約60億財政負擔，「1萬元以上的版本其實都太高」，農業部版本已送至行政院，近期可完成程序並公告。

朝野立委日前爭相提案調高老農津貼，民進黨立委主張從現行8110元提高到1萬2000元，國民黨團喊話加碼到1萬5000元，昨在立院審議。

藍委呂玉玲指出，老農津貼上次調漲為101年由7000元調升至8110元，調幅明顯追不上近年通貨膨脹速度，難以符合老農基本生活需求，應拉高津貼基數，並檢討現行每4年調整1次的制度設計。此外，排富條款已14年未調整，現行規定非農業所得超過50萬元，或農地價值超過500萬元者，即喪失老農津貼資格，不符現況應一併檢討。

藍委張嘉郡去年3月即率先提案調高至每月1萬2000元與調整排富條款，她昨說，這是還給農民應有的權益與正義，回應被低估的通膨現實，也兌現政府照顧農民承諾的必要行動，補救一個已不符現況的制度。

張嘉郡也說，10多年來不動產指數大幅上漲，排富條款未隨物價與房價變動調整，既無法真實反映實際財富狀況，過時的門檻反製造新的制度性不公。

她說，老農的水電、瓦斯、通訊、第四台等固定開銷每月至少3000元，加上醫療、交通等必要支出，實際可用於飲食的錢所剩無幾，老農年輕時提供國人糧食，晚年卻難溫飽，不僅是社會照顧問題，更攸關農業人力、世代交替，若年輕人看不到農業有基本保障，從農意願只會降低。

陳駿季回應，調整老農津貼制度時，須同時考量財政負擔與整體農民福利結構，部分委員提的版本超過1萬元，其實都太高，但為反映合理生活成本，仍支持調整，也將增訂每2年1次的期中檢討時點。目前新版本已送至行政院，將爭取盡快排入院會並公告。

陳駿季補充，因排富機制遭排除者約1.4萬人，若僅針對土地及房屋公告現值超過500萬元者，約1.2萬人，未來將提高所得門檻，並依土地公告現值調整財產標準，以維持制度公平性。