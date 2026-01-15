老農津貼拍板調升至1萬元 53萬農民可望受惠

老農津貼調升。示意圖。取自Unsplash圖庫



行政院今（1/15）日討論通過由農業部擬具的《老年農民福利津貼暫行條例》部分條文修正草案，拍板調升老年農民福利津貼發放額度，並同步檢討排富標準。修法後，老農津貼將由現行每月8110元調高至1萬元，預估超過53萬名老年農民受惠。

農業部說明，近年物價持續上漲，現行津貼水準已難以充分因應基本生活支出，為實質照顧老年農民生活需求，爰規劃一次性將津貼額度調升至每月1萬元。同時，現行制度規定每4年依消費者物價指數（CPI）成長率調整一次，但因基期偏低，調幅有限，難以即時反映物價變動；此次修法除直接調高金額外，另增訂彈性檢討機制，明定在定期調整後，如2年內CPI累計成長率達3%，即啟動調整程序，以維持老年農民的實質購買力。

農業部指出，自102年實施排富規定以來，相關所得及財產門檻已逾13年未調整，與當前經濟環境及資產水準出現落差，為使制度更趨合理，此次也同步檢討修正。修法內容包括，將農業所得以外的個人綜合所得稅各類所得總額門檻，從50萬元提高至60萬元；個人名下土地及房屋財產價值門檻，則由500萬元調整至1025萬元，並明定未來在津貼額度調整時，每4年依CPI成長率及公告土地現值調幅一併檢討修正，建立與時俱進的排富機制。

此外，為落實居住正義，修法也刪除原有「唯一自住房屋扣除額上限」的限制，避免老年農民僅因自住需求而被排除在津貼保障之外。

農業部表示，此次修正《老年農民福利津貼暫行條例》第2條、第4條及第7條，重點包括配合行政院組織調整修正中央主管機關名稱；明定津貼發放額度調整為每月1萬元，並建立定期與即時檢討機制，相關新增經費將由中央全額負擔；同時合理調整排富標準並建立長期調整制度。另規定修正條文公布後，第4條的施行日期由行政院另定。

12:17出稿 12:25更新

