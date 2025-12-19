老農津貼排富門檻不合理「一個月少領8千元」 藍委主張提高至1.5萬

老農津貼排富門檻已有14年未調整。為落實照顧農民，國民黨立委楊瓊瓔今（19）日表示，將提案提高老農津貼至1.5萬元。（圖：楊瓊瓔提供）

老農津貼排富門檻已有14年未調整。為落實照顧農民，國民黨立委楊瓊瓔今（19）日表示，將提案提高老農津貼至1.5萬元。楊瓊瓔說，農業部應優先針對老農津貼排富條款進行修正，避免再有老農因不合理的排富標準，少掉一個月8000多元的「退休金」，這對農民來說，真的非常不公平。

楊瓊瓔提出三大主張，1、津貼加碼：老農津貼金額應直接提升至15000元，給予農民最基本的尊嚴與保障。2 、放寬門檻：個人土地及房屋價值的排富計算標準，應調整放寬為1000萬元以上。3、調整週期：將津貼調整從「四年一次」改為「兩年一次」，及時反應物價，保障農民的實質購買力。

楊瓊瓔說，農民看天吃飯辛苦了一輩子，政府應該給予更多的溫暖與支持。她說這個利民的政策，會和黨團一起緊盯相關部會，努力來完成。

立委吳宗憲指出，他長期與宜蘭的青農們接觸，前幾天也參加了宜蘭青農聯誼會會長交接典禮，不管是在當天的活動上或是平時交談中，都經常聽到他們的甘苦談，讓他非常欽佩青農的理想，同時疼惜這群人的辛苦。如果政府連農民的晚年都無法妥善照顧，誰要投入農業？因此，自從他上任後，就開始與其他同樣身為農業大縣的立委們一同合作，修改老農津貼，提高現在的老農補助，此次要求更進一步提高老農津貼，不只是為了老農，更是希望成為青年投入農業的誘因。

吳宗憲說，老農津貼目前全額為新台幣8,110元，但是，相信大家都有去超市採購的經驗，隨便一盤肉價格快破百元，便當也不斷調漲，早已吃不到百元內的雞腿便當，就連最基本的小火鍋配飲料也都要300元，當薪水像東南亞水準，消費的價格卻像歐洲，如果老農津貼每月仍然只有8千餘元，根本連生病都不敢。

吳宗憲呼籲，為了讓宜蘭的農業擺脫高齡化，勢必要提高老農津貼至15000元，同時也讓未來想要投入農業的青年知道，從事農業也能有退休生活，放心地全力衝刺農業發展，宜蘭的農業才能永續。