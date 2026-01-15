老農津貼擬調升至1萬元 農業部：逾53萬農民受惠

（中央社記者汪淑芬台北15日電）行政院會今天通過「老年農民福利津貼暫行條例」修法草案，將老農津貼調高為新台幣1萬元。草案將送立法院審議。農業部估計，將有超過53萬名老年農民受惠。

農業部發布新聞稿，考量近年物價持續上漲，現行老農津貼發放額度已難以充分支應基本生活所需，規劃將發放額度由現行每月8110元調整至1萬元，使津貼水準更貼近現行生活成本，實質照顧老年農民基本生活需求。

另外，依老農津貼暫行條例第4條規定，原採每4年依消費者物價指數（CPI）成長率調整一次，因基期偏低，調整幅度有限，難以即時反映物價波動，除直接調升額度外，農業部增訂額度檢討機制，於定期調整後2年CPI累計成長率達3%即啟動調整程序，維持老年農民實質購買力，建立更具彈性與即時性的制度。

農業部說，老農津貼自民國102年實施排富規定，相關所得及財產門檻已逾13年未調整，與實際經濟環境及資產水準已有落差，為使制度更趨合理，修正草案也檢討排富標準。

依據修正的草案，將農業所得以外個人綜合所得稅各類所得總額門檻，由50萬元調整至60萬元；個人所有土地及房屋財產價值門檻，由500萬元調整至1025萬元，並明定未來於發放額度調整時，每4年依CPI成長率及公告土地現值調幅同步檢討調整，建立與時俱進的排富機制。同時，為落實居住正義，刪除唯一自住房屋扣除額上限，避免僅因自住需求而被排除於津貼保障之外。（編輯：李亨山）1150115