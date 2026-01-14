老農津貼有望加碼？ 政院週四審查農業部版本

行政院。（本報資料照片）

老農津貼發放額度基期及排富規定多年未調，朝野立委提出多項修法版本，農業部也支持修法適度調漲。行政院會明天將通過「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案，除衡酌採納朝野立委版本，也研議兼顧照顧老農晚年生活以及國家財政。

為照顧農民權益，民進黨主張將老農津貼從現行8110元提高到1萬2000元，立法院國民黨團日前也喊話，不排除加碼到1萬5000元，行政院院會15日將審議農業部所擬具的「老年農民福利津貼暫行條例」。

行政院會明天將討論、通過農業部所擬的「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案。政院人士指出，行政院審查過程，有對目前立法院各委員及黨團所提版本進行討論，研商並衡酌採納各版本的發放額度、調整週期、變動門檻、排富條件等內容，並研議兼顧照顧老農晚年生活以及國家財政的修法版本。

有關國民年金以及其他弱勢族群的社會福利津貼，政院會在近期一併檢討並適時向國人說明。

