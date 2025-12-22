老農津貼有機會每月破萬？陳駿季尊重但憂排擠其他經費

現行「老年農民福利津貼」為每個月發放新台幣8,110元。立法院社福衛環委員會24日將排審「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案，朝野立委都有提案，分別喊出調高至12,000以及15,000元。農業部長陳駿季今天(22日)受訪表示，他尊重立委們的提案，但也提醒若調幅過高，恐排擠其他經費，他會再和立委們協調溝通。

現行老農津貼每月發放新台幣8,110元，依規定每4年參照消費者物價指數調整一次。但近年物價上漲以及土地現值公告調升，民眾實質購買力下降，且部分老農因土地增值導致資產超過排富門檻，喪失領取資格。

朝野近期競相針對「老年農民福利津貼」喊出調升的金額，國民黨團認為津貼應提高至15,000元並放寬排富標準；民進黨團則主張調升至12,000元。朝野各有主張，農業部的態度備受關注。

農業部長陳駿季22日受訪時表示，老農福利津貼修法大致可分為3個部分，一是額度、二是所得、三是財產排富。他指出，目前農業部的版本已經送到行政院，在額度以及排富都做了調整，農業部尊重各委員的意見，但只要有任何變動，牽涉的就是經費，這還需要更進一步和委員們協調溝通。陳駿季說：『(原音)後續我想會在經委會和委員討論的時候，我想我們會把農業部的想法跟委員版本做一些綜合性評估。不過，我想任何的調整都牽涉到經費，委員的版本我們都尊重，但是相對的額度如果太高，我想一定會影響到整個經費的安排。』

除了老農福利津貼，立法院經濟委員會22日審查「農民退休儲金條例修正草案」。陳駿季表示，農民退休儲金是為保障農民老年生活，由農民與政府共同提繳，存入個人專戶，年滿65歲可按月領回，與現有老農津貼組成「雙層保障」，希望農民退休後所得不會比勞保老年給付低。

陳駿季並指出，以目前來看，農退儲金整體覆蓋率大約49%，年輕人則稍低，不到30%，主要是因為青農想的是目前少繳一點，而不會想到65歲之後領多少。因此，目前農業部的規劃是希望提高青農的覆蓋率，只要農民有投保農民退休保險，政府相關政策補助都會加碼至少5%，農民退休儲金也能少繳一些。