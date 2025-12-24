[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

立法院今（24）日由衛環委員會與經濟委員會聯席排審《老年農民福利津貼暫行條例》，立法委員陳亭妃於質詢時指出，老農津貼制度已多年未做結構性檢討，無論是給付水準或排富標準，都已明顯跟不上物價、房價與地價變化，「修法時間已經到了」。她強調，行政立法分工的核心精神，就是由立委彙整民意、行政院提出可執行版本，彼此合作才能真正照顧人民。

老農津貼檢討時機成熟 陳亭妃籲行政院儘速提院版、每年檢討讓農民有感。（圖／陳亭妃辦公室）

陳亭妃表示，老農津貼雖已改為每四年依CPI調整一次，但實際金額僅約8,110元，與衛福部公告的低收入戶最低生活費15,515元仍有明顯落差。她直言，四年檢討一次「太久、太慢」，在通膨持續上升的情況下，農民生活壓力早已累積，因此主張改為「每年依CPI檢討調整」，讓制度能即時反映現實生活成本。

針對立法院目前存在多個版本、社會上也出現「漫天喊價」的情況，陳亭妃提醒，若提出無法執行、財政難以負擔的方案，反而會傷害農民期待。她強調，真正負責任的做法，是由行政院整合立委建議、農民與農會意見，提出「可行、可負擔、農民可接受」的版本送立法院審議，而不是讓制度停滯不前。

農業部長陳駿季於會中回應，從過往數據來看，老農津貼確實已到檢討調整的時機，行政院與農業部也已有具體構想，只待院會通過即可送交立法院。陳亭妃也要求行政院把握時間，力拚在一至兩週內完成院會程序，盡快送案，讓立法院接續審議。

陳亭妃最後強調，從陳水扁總統推動老農津貼、到蔡英文總統完善「三保一金」制度，民進黨政府長期致力於讓農民有保障、不再看天吃飯。「要做就做到好、該調整就調整」，讓老農真正有感、也讓制度經得起長遠考驗。

