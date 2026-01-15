老農津貼漲至1萬元、排富門檻放寬 鍾佳濱：有效支撐基本所需

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，調升至1萬元能更有效地支撐老農的基本生活需求。（本報資料照片）

行政院於今（15）日討論通過農業部擬具之《老年農民福利津貼暫行條例》第2條、第4條及第7條修正草案，調整老年農民津貼發放額度至1萬元，並調整排富標準，預計超過53萬名老年農民受惠，進一步提升其晚年基本生活保障；立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，調升至1萬元能更有效地支撐老農的基本生活需求。

鍾佳濱表示，長期以來，屏東許多農友反映，隨著物價上漲，現行的8110元在支付生活開銷與基本醫療照護上確實略顯吃緊，這次一口氣調升至1萬元，能更有效地支撐老農的基本生活需求，讓辛苦耕耘一輩子的農民能有一個更安穩的晚年。

他指出，尤其是這次增訂的「檢討機制」更是嘉惠農民，過去調整機制相對僵化，常追不上物價漲幅，現在規定定期調整後2年 CPI（消費者物價指數）累計成長率達3％即啟動調整，這能確保津貼的實質購買力不被通膨侵蝕，讓制度更加制度化、科學化，而非流於口號。

鍾佳濱說，而放寬排富門檻，也是基於政府對經濟現況與土地增值的理解，過去自己在屏東選民服務時常接到農民陳情，雖然農民手中有祖傳土地，但卻未必有現金流，放寬門檻能讓更多真正需要這份津貼的農友約53萬人納入保障範圍。

他強調，案子送到立法院後，佳濱會全力盯緊進度，確保這筆錢能盡快撥入農友的戶頭，如同2周前農保條例三讀通過一樣，照顧農民是不分朝野、不容推辭的責任。

